Alfredo del Mazo anuncia que el Edoméx destinará mil 600 millones de pesos para apoyar la economía de más de 800 mil familias ante la presencia del CONAVID-19

Garantiza que el sector salud tiene listas 60 Unidades Médicas Móviles como primer punto de contacto para la atención, seis hospitales designados para atender casos, además del trabajo de más de 5 mil Trabajadoras de Atención Primaria a la Salud (TAPS).

•Reitera la suspensión de clases hasta el 20 de abril, y la cancelación de eventos masivos, culturales y deportivos; las actividades no esenciales del sector público podrán llevarse a cabo a través del trabajo a distancia, en especial, para adultos mayores y mujeres embarazadas.



Toluca, Estado de México, 20 de marzo de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza dio a conocer que para aminorar el impacto que el COVID-19 tendrá en la economía de las personas con menos recursos, el Gobierno del estado agilizará la distribución de mil 600 millones de pesos en apoyo de más de 800 mil familias mexiquenses.



En el anuncio que hizo a medios de comunicación, Del Mazo Maza explicó que se adelantarán las entregas de apoyos a la población con carencias de alimentación, así como a sectores vulnerables, como mujeres, niños o adultos mayores.



’El avance de la epidemia tendrá un impacto considerable en la economía, especialmente en la economía de las familias más vulnerables, en situación de marginación y de pobreza. Por eso, agilizaremos la ejecución de mil 600 millones de pesos que nos permitirán apoyar a más de 800 mil familias, en especial, adelantaremos la entrega de apoyos a las personas en condición de pobreza alimentaria, a los niños, mujeres y adultos mayores’, especificó.



Asimismo, aseguró que los servicios de salud continuarán trabajando con responsabilidad para cuidar la salud de las familias, y que se desarrolla una amplia red de diagnóstico para detectar oportunamente los casos.



Señaló que el sector salud tiene listas 60 Unidades Médicas Móviles como primer punto de contacto para la atención y evaluación de personas con enfermedades respiratorias, y que seis hospitales fueron designados para atender casos, además del trabajo de más de 5 mil Trabajadoras de Atención Primaria a la Salud, desplegadas en el estado.



’Tenemos listas 60 Unidades Médicas Móviles como primer punto de contacto para la atención y evaluación exclusiva de personas con enfermedades respiratorias, previo a la necesidad de hospitalización. Hemos designado seis hospitales específicos para atender los casos que requieran hospitalización por el COVID-19. Contamos también con más de 5 mil Trabajadoras de Atención Primaria a la Salud (TAPS), quienes están desplegadas en todo el Estado de México’, explicó.



Del Mazo Maza aseguró que la seguridad pública se mantiene activa en el territorio estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que la Fiscalía General de Justicia fortalecerá sus esquemas de denuncia no presencial, por vía telefónica, Internet o a través de su aplicación móvil.



Afirmó que su administración continuará aplicando las medidas que sean necesarias para frenar la propagación de esta pandemia, y reiteró que desde este día hasta el 20 de abril se suspenden las clases, mientras que los eventos masivos, culturales y deportivos quedan cancelados.



También mencionó que las actividades no esenciales del sector público podrán llevarse a cabo a través del trabajo a distancia, en especial para adultos mayores, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia.



’Seguiremos implementando medidas que nos ayuden a mitigar la propagación del virus, como anunciamos, se han suspendido las clases a partir del día de hoy 20 de marzo, hasta el día 20 de abril, recordemos que no son vacaciones, es momento de estar aislados y guardar las medidas de prevención. Hemos suspendido los eventos masivos, así como las actividades culturales, turísticas y deportivas, las actividades no esenciales del sector público podrán llevarse a cabo a través del trabajo a distancia, en especial para los grupos más vulnerables, como lo son, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia’, enfatizó.



El Gobernador dijo que, ante la propagación de esta enfermedad, que en el Edoméx registra 22 casos confirmados, la administración estatal instaló una mesa de trabajo con organismos y representantes empresariales para establecer medidas de apoyo a los sectores productivos, en especial a las pequeñas y medianas empresas de la entidad.



Alfredo Del Mazo llamó a la sociedad mexiquense a ser responsables ante esta enfermedad y colaborar para que estas medidas sean más eficaces y con ello aminorar el impacto que el COVID-19 pueda tener en sectores vitales como salud, económico o social.



’El mundo enfrenta una emergencia de salud sin precedentes. Para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestras familias, estamos llevando a cabo medidas para contener el brote de Coronavirus y disminuir su impacto en la salud, en lo económico y en lo social.



’El funcionamiento de estas medidas depende principalmente de la participación y el compromiso de todas las familias; hoy más que nunca es momento de unidad, de solidaridad y de corresponsabilidad’, puntualizó.



’Enfrentamos juntos uno de los mayores retos de nuestra historia y estoy seguro de que juntos, con responsabilidad y con compromiso, saldremos adelante’, expresó.



También recalcó la importancia de que las personas apliquen medidas como el constante lavado de manos, evitar saludos de mano o de beso, limpiar superficies y artículos comunes en oficinas, centros de trabajo o en el hogar, además de permanecer atentos a la información que emitan las autoridades del sector salud, estatal y federal, e indicó que también se puso a disposición el número telefónico 800-900-3200 en caso de presentar problemas algún síntoma de Coronavirus, ya que en esta línea se ofrece atención de personal capacitado, que da seguimiento puntual a cada llamada.



También aseguró que mantienen sus funciones de manera permanente las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad, de Salud y las áreas de Protección Civil y de Transporte.



Gabriel O’Shea Cuevas, Secretario de Salud estatal, por su parte dio a conocer el panorama de la pandemia en la entidad, donde resaltó 22 casos positivos, uno dado de alta, 15 aislados en sus domicilios y seis pacientes internados, de los cuales cuatro convalecen en hospitales privados, ninguno intubado.



Agregó que, de igual forma, van 101 reportes negativos y tienen 44 pacientes sospechosos, en espera de descartar o resultar positivos al COVID-19, por lo que llamó a trabajar en conjunto para frenar el aumento de contagio.