Alfredo del Mazo asegura que en el Estado de México se desarrollan importantes obras viales que mejoran la conectividad de los mexiquenses

Señala que una vez concluida, esta vialidad reducirá los tiempos de traslados de miles de vehículos que transitan diariamente entre Boulevard Aeropuerto y Avenida Las Torres.

•Puntualiza que esta obra es parte de un corredor de transporte moderno y funcional, que atenderá las necesidades de movilidad y transporte en el Valle de Toluca.



San Mateo Atenco, Estado de México, 29 de julio de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza supervisó la construcción del Distribuidor vial rama 50 y 60, en la Avenida Miguel Alemán, y resaltó que esta obra forma parte de la infraestructura carretera que se construye en la entidad, para mejorar la conectividad de los mexiquenses y agilizar los traslados de personas y mercancías.



En el recorrido de supervisión que hizo en esta obra vial, el mandatario estatal informó que su construcción requirió de una inversión mayor a los 120 millones de pesos.



"Esta es una obra muy importante, son más de 120 millones de pesos que se están invirtiendo en este puente de Avenida Las Torres con Boulevard Aeropuerto, que es parte de todas estas obras viales que estamos haciendo en distintas partes del Estado de México, para mejorar nuestra conectividad, para disminuir los tiempos de traslado y también para mejorar la movilidad en distintas comunidades, colonias y municipios del Estado de México", enfatizó.



Acompañado por el Secretario de Comunicaciones estatal, Luis Limón Chávez, y por el Alcalde de San Mateo Atenco, Julio César Serrano, Del Mazo Maza aseguró que el distribuidor vial es una pieza clave para optimizar la movilidad en el Valle de Toluca, ya que conecta Avenida Las Torres con el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), y permitirá acercar a quienes viven en San Mateo Atenco, Metepec, Toluca o Lerma, y a quienes constantemente se trasladan a la Ciudad de México.



Tras conocer los avances que lleva esta obra, el Gobernador aseguró que la construcción quedará concluida en agosto próximo, y recalcó que su puesta en marcha mejorará la conectividad del AIT.



"En agosto de este año estaremos terminando esta obra y me da mucho gusto que, con la conclusión de este puente, vayamos a tener una mejor conectividad con el Aeropuerto Internacional de Toluca, que es una obra importantísima y que nos va a ayudar a que disminuyamos los tiempos de entrada, de salida, a toda esta región del estado", externó.



Asimismo, el mandatario mexiquense subrayó que las obras para mejorar la infraestructura vial no se han detenido en el Edoméx, y externó que estas construcciones representan fuentes de empleo para los habitantes de las regiones donde se desarrollan y también impulsan la economía de las familias.



"Las obras no se han detenido, las obras siguen, continuamos haciendo obras en todo el Estado de México y queremos además que la mayoría de las obras que estamos haciendo, contrate a personal, a gente de las comunidades, de los municipios", concluyó.