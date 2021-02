Alfredo del Mazo asiste a la conmemoración del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

Reconoce Alfredo Del Mazo a esta institución por su entrega y sacrificio por México.

•Inauguran la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, la cual incrementarán las capacidades estratégicas de la Fuerza Aérea.



Tecámac, Estado de México, 10 de febrero de 2021. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza asistió al 106 Aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana e Inauguración de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, que encabezó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



A través de sus redes sociales, el Gobernador Alfredo Del Mazo expresó su reconocimiento a la fuerza Aérea Mexicana por la entrega y sacrificio que hacen por México.



’Conmemoramos el 106 aniversario de la #FuerzaAéreaMexicana con el Presidente @lopezobrador_. Nuestro mayor reconocimiento a su entrega y sacrificio por México’, escribió en Twitter.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo realizado por los ingenieros militares, para la construcción del Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’, la cual contempla la edificación de la nueva Base Aérea, obra con la que se entrega la primera etapa de este proyecto.



José Gerardo Vega Rivera, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, indicó que forman parte de la Fuerza Aérea Mexicana más de 12 mil integrantes, a quienes invitó a seguir trabajando con respeto a los derechos humanos, profesionalismo y honestidad, para contribuir con acciones como el auxilio a la población civil en caso de desastre, como lo son inundaciones e incendios, ayuda humanitaria y en estos tiempos de pandemia en el traslado de vacunas e insumos médicos.



Destacó que la Base Aérea Militar No. 1 ’General de División Piloto Aviador, Alfredo Lezama Álvarez’, que se inauguró este día, fue edificada por los elementos del Ejército Mexicano que construyen el Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’, y la cual permitirá incrementar las capacidades operativas y logísticas.



Para reconocer a quienes forman parte de la Fuerza Aérea Mexicana, el Presidente de la República entregó condecoraciones al Mérito Militar, Grado Banda y Alas de Pecho y Certificado.



En el evento estuvieron también Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.



Así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los Gobernadores de Hidalgo y Querétaro, Omar Fayad Meneses y Francisco Domínguez Servién, respectivamente, e integrantes del Gabinete del gobierno de México.