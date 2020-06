Alfredo del Mazo da prioridad a la reactivación de la economía familiar en el Plan de Regreso

Explica que la estrategia de reactivación de actividades se ha homologado con la CDMX, pues en el estado 86 por ciento de los casos de COVID-19 están en los 59 municipios de la zona conurbada con la capital del país y no tiene caso aplicar medidas diferentes.

•Confía en que a través de la confianza de los empresarios y con la participación ciudadana, la actividad económica puede recuperarse.

•Refiere que sostuvo una entrevista con el Doctor y Premio Nobel de Química mexicano, Mario Molina, quien subrayó la importancia de usar cubrebocas, pues reduce significativamente el riesgo de contagios.



Toluca, Estado de México, 24 de junio de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza enfatizó que el plan de regreso seguro a las actividades en la entidad, prioriza el cuidado de la salud así como reactivar la economía de las familias afectadas por la actual contingencia sanitaria.



Externó que en apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad, su administración adelantó e incrementó apoyos alimentarios y económicos, además de ofrecer microcréditos sin tasa de interés, fondos de esquemas de garantía para que las empresas continúen funcionando, así como recursos al campo y otros sectores.



"Hay que ser muy responsables en esa etapa que viene hacia adelante, en donde hay que pensar, por supuesto, en cuidar de la salud, pero también en la economía familiar, que requiere activación, que requiere continuar para que pueda haber ingresos.



"Adelantamos la entrega de muchos programas de apoyos alimentarios, por ejemplo, duplicamos apoyos económicos que se están dando a la población más vulnerable, a la gente más necesitada, lo mismo que en la parte de micro y pequeñas empresas donde activamos programas de microcréditos sin tasa para poder sostener un ingreso que pudiera permitir continuar con las actividades", especificó.



En entrevista radiofónica, Del Mazo Maza acentuó que la entidad va mucho mejor de lo que se esperaba ante la pandemia, ya que el sector salud incrementó su capacidad hospitalaria y ésta no se ha desbordado, fue contratado más personal médico, además de que los ciudadanos hacen un gran esfuerzo por mantenerse en casa y seguir las medidas de higiene.



Explicó que como parte de la estrategia para contener este virus, 286 brigadas del Gobierno estatal dan seguimiento a los contactos de las personas que resultan positivas al virus, e informó que en los últimos dos meses han aplicado 38 mil pruebas de detección, y que la semana que entra esta cantidad se va a duplicar, de cara al cambio en el color de alerta del semáforo epidemiológico del Gobierno federal.



Sobre las acciones que su administración hace para contener esta enfermedad, junto con las autoridades de la Ciudad de México, explicó que la estrategia se ha homologado, pues en el Edoméx el 86 por ciento de los casos están en los 59 municipios de la zona conurbada con la capital del país y no tiene caso aplicar medidas diferentes.



"Todas las acciones que vienen hacia delante de un plan de regreso seguro, las actividades que se van a ir incorporando en las distintas etapas, las hemos homologado para que sean las mismas en un lado y en otro, no tiene sentido que si en un lado de la banqueta se abre un actividad en el otro esté cerrada, porque la gente estaría cruzando a un lado o al otro para poder hacerlo, entonces todas las actividades estarán siendo homologadas", argumentó.



El mandatario mexiquense recalcó la importancia de mantener las medidas de higiene correspondientes para evitar más contagios, y consideró que la ciudadanía debe adecuarse a vivir con los cuidados necesarios para reducir riesgos de propagación.



Al respecto, refirió que sostuvo una entrevista con el doctor y Premio Nobel de Química, Mario Molina, quien subrayó la importancia de usar cubrebocas pues reduce significativamente el riesgo de contagios.



Ante el panorama económico que se ha visto afectado por la contingencia y que en la entidad ha repercutido en la pérdida de 235 mil empleos, aseguró que el mundo, el país y el estado tienen un gran reto por delante, y estimó que a través de la confianza de los empresarios y con la participación ciudadana, la actividad económica puede recuperarse.



"Para generar esta reactivación económica, y la otra parte importante es generar incertidumbre a la inversión para que se instalen empresas en el Estado de México y nos permitan generar los empleos que necesitamos.



"Tenemos un gran reto por delante, yo diría, como país, a nivel mundial, por supuesto, pero como país en la generación de empleos y queremos, esperemos que el Estado de México sea un estado prioritario en la suma y aportaciones de generación de empleos a nivel nacional", expresó.



Alfredo Del Mazo refirió que hasta el momento en la entidad hay registro de más de 30 mil casos de contagio, que hay mil 682 hospitalizados y que tres mil 515 personas han perdido la vida.