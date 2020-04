Alfredo del Mazo debe atender a Centros de Salud en Ecatepec

Ecatepec, México. Vecinos de las colonias de Ecatepec, solicitan al gobernador del estado Alfredo del mazo maza de su intervención para que los centros de salud Dr. Juan Manuel Celis Ponce ubicado en la Colonia CD. Cuauhtémoc y Manuel Serrano Vallejo este último en La Laguna de Chiconautla lleguen los medicamentos indispensables para atender a la población en general.



’Es el momento que el gobernador no ha querido resolver en medicamentos de primera necesidad tampoco con equipamiento de estos, por lo cual no se puede dar atención a toda la gente que así lo requiere.



Estamos en plena contingencia del COVID-19 en muchas partes del mundo y en nuestro país y no se pueden seguir los protocolos de higiene adecuadamente por carecer de lo más indispensable en medicamentos, cubre bocas, gel antibacterial etc.’, comentaron personal médico de estos centros de salud.



En entrevista con Camelia Domínguez Isidoro agregó que desde que se construyeron estos centros de salud en ambas colonias no se ha tenido apoyo por la autoridad estatal, en otorgar vacunas, medicamentos en abundancia. Estamos en la fase que propague masivamente este virus y no vemos que las dependencias gubernamentales pongan atención al cuidado, porque no es suficiente quedarse en casa para no contagiarse.