Alfredo del Mazo destaca esfuerzo y preparación sanitaria ante COVID-19

Llama a continuar con las medidas de prevención de contagio: guardar la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y, sobre todo, el uso del cubrebocas.



Tlalnepantla, Estado de México, 14 de julio de 2020. Tras hacer un llamado para retomar las actividades cotidianas de manera ordenada y responsable, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza recordó que el Estado de México está preparado con instalaciones de salud adicionales para atender a más personas en caso de que así lo requieran, situación que gracias a las medidas preventivas no ha sido necesaria.



’Hemos hecho un gran esfuerzo para estar lo más preparados posibles para esta situación, inclusive ampliamos, por ejemplo, algunas de las instalaciones de salud para poder atender a más personas que necesitaran atención médica’, indicó.



Durante la entrega del Programa de Apoyo al Desempleo, en Tlalnepantla, el mandatario estatal recalcó que en la entidad habilitaron cinco espacios con casi 800 camas hospitalarias disponibles en caso de no haber espacio suficiente en hospitales.



’El CRIT de Tlalnepantla, que ustedes lo conocen, éste fue uno de los espacios donde se instalaron camas hospitalarias adicionales para que si no había suficiente espacio en los hospitales pudiéramos atender a pacientes en estos espacios, así lo hicimos en el CRIT de Tlalnepantla y en cuatro espacios más, son cinco en total en todo el estado donde tenemos casi 800 camas adicionales listas, afortunadamente no se han usado porque ha habido espacio en los hospitales para atender a las personas que lo han necesitado’, agregó.



Indicó que de acuerdo con los especialistas, esta enfermedad seguirá, por lo que es responsabilidad de todas y de todos seguir con los cuidados, más ahora que se han retomado las actividades de manera ordenada y responsable para cuidar la economía familiar.



En ese sentido, recordó las tres medidas más importantes para ayudar a prevenir el crecimiento en el ritmo de contagios y no complicar la situación en la entidad mexiquense, que son guardar la sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso del cubrebocas.



’Está demostrado que el uso del cubrebocas es muy importante, usarlo en todo momento, al salir de casa, en el transporte público, al ir en la calle, al estar en el trabajo, en todo momento el uso de cubrebocas nos va a ayudar muchísimo para prevenir los contagios hacia adelante’, puntualizó.



Cabe recordar que los espacios extrahospitalarios listos para atender a pacientes COVID, en caso de que así lo requieran, son el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, acondicionado con 200 camas hospitalarias, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Tlalnepantla, con 158 camas hospitalarias.



En Texcoco, el Centro Cultural Mexiquense, que cuenta con 180 camas, el Auditorio del Deportivo de Tonanitla con 100 camas adicionales para recibir pacientes, además de la instalación, en Ecatepec, de un hospital inflable con 60 camas.



Además, en Ciudad Jardín Bicentenario, Nezahualcóyotl, está habilitado un espacio como hospital con 100 camas, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).