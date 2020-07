Alfredo del Mazo entrega créditos a emprendedoras mexiquenses en apoyo a la economía familiar y reactivación del consumo local

Insta Del Mazo a los mexiquenses a que, manteniendo la sana distancia, el lavado constante de manos y el uso de cubrebocas, regresen a los pequeños comercios con el objetivo de reactivar la economía familiar.



Tultitlán, Estado de México, 7 de julio de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó microcréditos a mujeres emprendedoras en apoyo a la economía familiar y para que el consumo local se reactive, e indicó que este apoyo llegará a otras 17 mil familias en la entidad, para afrontar las consecuencias económicas por la pandemia de COVID-19.



En esta entrega, donde los asistentes respetaron las medidas sanitarias de prevención correspondientes, el mandatario mexiquense explicó que los beneficiarios no tendrán que pagar tasas de interés por los créditos, ya que el objetivo es que puedan adquirir insumos y materia prima para sus negocios, en esta etapa de reactivación y reapertura.



"Nuestra prioridad es apoyar la economía de las familias, apoyar a quienes tienen un pequeño comercio, apoyar a quienes se esfuerzan todos los días trabajando para sacar adelante a sus hijos, a toda su familia.



"Y hoy lo hacemos aquí, con ustedes que representan a 17 mil familias que van a tener este programa, lo hacemos con ustedes el día de hoy y agradezco que nos acompañen, cuidando esta nueva realidad que es complicada , incluso, para hacer estas entregas, pero estamos haciendo un esfuerzo", enfatizó.



En la Universidad Politécnica del Valle de

México, Alfredo Del Mazo explicó que este programa de microcréditos empieza con 4 mil pesos, con un periodo de hasta cuatro meses para empezar a pagar, y una vez saldado podrán solicitar otro por 8 mil pesos, con la alternativa de pedir uno más por 12 mil pesos.



Acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha y por Anahy Ramírez Vilchis, Directora General del Instituto Mexiquense del Emprendedor, el Gobernador informó que en las tres últimas semanas los hospitales COVID de la entidad registraron una disminución de hospitalizados, por lo que hay más espacios para enfermos, no obstante, puntualizó que en esta etapa de reapertura de negocios, es fundamental continuar con las medidas de prevención correspondientes, ya que el virus del COVID-19 continúa presente y no se debe bajar la guardia.



"En esta nueva etapa en la que entramos, es muy importante que todas, que todos hagamos un esfuerzo con mucha responsabilidad de cuidarse a sí mismos, es decir, que cada una, cada uno tome las precauciones necesarias, tomen las medidas de sanidad necesarias, que mantengan la sana distancia, que usen el cubrebocas que es muy importante y ayuda muchísimo a evitar contagios, y a través de estas medidas ir retomando poco a poco las actividades", recomendó.



Ante beneficiarias de este apoyo, el Gobernador consideró que hoy los mexiquenses tienen el reto de reactivar la economía, y enfatizó que en esta fase el Gobierno del estado fortalece programas como el de microcréditos para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues son una de las principales fuentes de empleo al generar el 70 por ciento de los mismos.



"Sabemos que viene un reto importante para esta reactivación, pero queremos que sepan que en el Estado de México estamos muy comprometidos para ayudarles, para apoyarles y acompañarlas, y acompañarlos a lo largo de este proceso de reactivación", subrayó.



Las mujeres que recibieron este apoyo son de los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Tultitlán, donde tienen pequeños negocios como cybercafés, misceláneas, venta de alimentos o productos por catálogo, y quienes han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante a sus familias durante la contingencia.



En este evento también se tomaron medidas como uso obligatorio de cubrebocas de todos los asistentes, aforo limitado, espacios sanitizados, distancia de al menos metro y medio entre las personas y uso de gel antibacterial, entre otras.