Alfredo del Mazo entrega dos planteles de educación media superior en Lerma y Tarjetas de Salario Rosa a amas de casa de la región

Podrán atender estos planteles a 2 mil estudiantes de la región.

•Entrega Del Mazo Maza 4 mil tarjetas del Salario rosa, programa que, dijo, no se ha detenido a pesar de la pandemia.

•Indica que este programa llega a las amas de casa de forma permanente para que lo inviertan en lo que más necesitan.



Toluca, Estado de México, 27 de noviembre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó dos escuelas preparatorias en el municipio de Lerma, con las cuales cumple con el compromiso que hizo con las madres y padres de familia de esta localidad, quienes le solicitaron que ante el incremento en la demanda educativa de esta región, se requería de la edificación de estos planteles educativos.



’Hoy me da mucho gusto que podamos hacer realidad este compromiso, hoy estamos entregando esta preparatoria, la 358 aquí en la colonia de Guadalupe y que va a beneficiar a mil 200 alumnos.



’Y la preparatoria de Ameyalco va a tener capacidad para 800 alumnos y esto es algo que las mamás, los papás además de haberlo solicitado hace mucho tiempo, están muy contentos porque es una oportunidad para sus hijos’, expresó.



Luego de recorrer las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial No. 358, ubicada en la colonia Guadalupe La Ciénega, acompañado por el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, el Gobernador mexiquense manifestó que la mejor inversión que se puede hacer es en la educación de la niñez y juventud mexiquense, para que cuenten con las herramientas que les otorguen más oportunidades de desarrollo.



Explicó que los alumnos de ambas instituciones educativas tomaban clases en una Casa de Cultura y posteriormente en otros espacios, pero cuando el semáforo epidemiológico permita el regreso de clases presenciales, ya podrán tomar sus lecciones en estos planteles.



Detalló que en la Escuela Preparatoria Oficial No. 358 se tiene una matrícula de 300 alumnos, pero el plantel tiene capacidad para mil 200 estudiantes, y en el caso de Ameyalco cuenta con 200 jóvenes y podrán atender hasta 800 alumnos.



Asimismo, señaló que la edificación de estos planteles educativos es resultado del trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Lerma, el cual contribuyó con el recurso para la construcción, mientras que la administración estatal invirtió en los trabajos de la obra, el equipamiento y con el nombramiento de docentes.



En este evento, Del Mazo Maza también entregó 4 mil tarjetas del programa Salario rosa, el cual, dijo, no se ha detenido a pesar de la pandemia, ya que este tipo de apoyos ayudan a las familias mexiquenses que se han visto afectadas por el cierre de negocios o la pérdida de las fuentes de trabajo.



’Esta situación tan complicada de la pandemia, no nos ha detenido para seguir impulsando los programas más importantes que tenemos, como lo es, por ejemplo, el programa del Salario rosa, este programa del Salario rosa, a pesar de la pandemia y de todo lo que ha pasado, no se ha detenido porque sabemos lo importante que es que este apoyo le llegue a las familias, siempre es bienvenido ese apoyo, siempre es útil, pero hoy más que nunca, cuando estamos en una situación complicada, todavía más útil es este apoyo del Salario rosa’, afirmó.



Alfredo Del Mazo reconoció el esfuerzo, sacrificio y la dedicación que llevan a cabo las amas de casa para resolver las situaciones que se presenten en los hogares y así sacar adelante a su familia.



Destacó que Salario rosa está llegando a mujeres que por primera vez reciben un programa social, lo cual es muestra de que está llegando a quienes más lo requieren para que lo inviertan en la educación de sus hijos, alimentación del hogar, en atención a la salud o para cubrir las necesidades que tengan.



’Hoy es un día especial, especial porque hacemos realidad este programa, un programa que nació para apoyar a las mujeres, a las amas de casa, un programa que además ustedes saben que a partir de hoy cuentan con esto, y no es para una sola vez, ya a partir de hoy es permanente, ya ustedes van a recibir este apoyo de manera permanente y lo pueden invertir en lo que ustedes quieran’.



El Gobernador mexiquense informó que Salario rosa llega ya a más de 345 mil mujeres y en esta ocasión se entregaron tarjetas para amas de casa de Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Ocoyoacac, Texcalyacac, Tianguistenco, Xalatlaco y Lerma, quienes se suman a los beneficios de este programa.



El Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, destacó que a consecuencia de la pandemia por COVID-19, la forma en que se lleva a cabo la entrega de los programas sociales como el Salario rosa se vieron modificados para cuidar la salud de las mujeres, sin descuidar la atención a las necesidades de este sector.



Aunado a esto, señaló que este programa, que se lleva a cabo con la participación de las distintas dependencias de la administración estatal, permite atender de manera complementaria las necesidades de las mujeres permitiéndoles crecer económicamente, personalmente y profesionalmente.