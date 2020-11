Alfredo del Mazo entrega el Premio Estatal del Deporte mismo que motiva a jóvenes que entregan su vida a la actividad deportiva

Señalan que se encuentran motivados para continuar con su carrera deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, 21 de noviembre de 2020. Luego de recibir de manos del Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, el Premio Estatal del Deporte Edoméx 2020, los galardonados coincidieron en que están felices y motivados para continuar con su labor dentro del deporte.



Los premiados en la categoría de deportistas Joana Betzabé Jiménez García, de natación artística, Juan Pablo Cervantes García, de paratletismo, y David Álvarez Murillo, de pelota vasca en la modalidad de mano, expresaron que recibir por primera vez este reconocimiento a su carrera deportiva es importante para ellos y esperan que sea de beneficio para las disciplinas que practican.



’Fue un honor poder transmitir un mensaje de motivación de que vean que todo es posible, que todo esfuerzo al final de la historia va a tener un muy buen resultado, en mi caso que llevo 10 años en la selección senior, hasta ahora se me ha otorgado el Premio Estatal del Deporte y también son mis primeros Juegos Olímpicos, entonces estoy muy emocionada y feliz con la vida por la oportunidad’, expresó la nadadora artística, quien fue la encargada de dar el discurso a nombre de los galardonados.



Por su parte, el paratleta mexiquense declaró que este premio es de gran motivación para su carrera deportiva y espera que sea lo mismo para las generaciones que vienen detrás de él practicado el deporte adaptado.



Además, Juan Pablo enfatizó en cómo se sintió de recibir el premio de manos del mandatario mexiquense y dijo ’es un honorazo para mí, el haber estado codo a codo con él, conmovido con este evento que hizo especialmente para los atletas’.



’Estoy muy agradecido, muy contento por el reconocimiento que se me dio y también creo que no es solo para mí, en general para mi deporte y creo que va servir para los chavos que viene atrás de mí, la gente que está practicando el deporte que se den cuenta que hay reconocimiento’, manifestó David Álvarez.



Por su parte, el Presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de México, Alfredo Castillo Torres, fue el encargado de recibir este galardón en la modalidad de Fomento al deporte, por lo que se dijo gratamente satisfechos ya que este premio corona el esfuerzo de todos los agremiados.



Finalmente, aseguró que este reconocimiento más allá de significar resultados en los diferentes eventos deportivos nacionales, es producto del esfuerzo para que las y los boxeadores mexiquenses sean unas personas integrales en la sociedad y que por medio de este deporte puedan tener mejores oportunidades de vida.