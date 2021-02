Alfredo del Mazo entrega nuevo auditorio en Chiconcuac para promover el arte, el deporte y la cultura entre las familias mexiquenses

Considera mandatario del Edoméx fundamental mantener e impulsar la construcción de obras en la entidad, a pesar de la emergencia sanitaria, ya que esta actividad estimula el desarrollo y genera empleos.

•Informa que este Auditorio en Chiconcuac es una de las 53 obras que el Gobierno estatal ha entregado, para fomentar la cultura, el deporte y la convivencia familiar en territorio mexiquense.



Chiconcuac, Estado de México, 17 de febrero de 2021. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó el nuevo Auditorio de la Casa de Cultura de Chiconcuac, donde enfatizó que este recinto promoverá las actividades artísticas, deportivas y culturales entre los jóvenes de esta región, y aseguró que estas obras fortalecen la convivencia de las familias y son una manera de prevenir la violencia.



"Estamos haciendo entrega de este Auditorio, de la Casa de Cultura, para que se convierta en un espacio de convivencia familiar, de recreación, para tomar clases de danza, de música, de teatro, y esta obra nos permita acercar estas actividades a todas las familias que viven en el municipio de Chiconcuac. Nos da mucho gusto tenerla terminada el día de hoy", expresó.



Luego de recorrer las nuevas instalaciones, junto con el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad, Enrique Maza Cotero, y por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta, Del Mazo Maza destacó la importancia de mantener e impulsar la construcción de obras, a pesar de la emergencia sanitaria, ya que esta actividad estimula el desarrollo del Edoméx y es generadora de empleo.



Por ello, recalcó que en el Estado de México la edificación de obras no se ha detenido durante el periodo de contingencia y, a pesar de las dificultades, el sector mantiene su dinamismo.



"Las obras en el Estado de México no se han detenido, es algo que a pesar de la dificultad, a pesar de los difíciles momentos que hemos vivido, la obra no ha parado, no se ha detenido en el Estado de México.



’Esto nos permite seguir generando empleos, como los que se generaron aquí con esta construcción, empleos en la región", puntualizó.



Ante la Presidenta municipal de Chiconcuac, Agustina Velasco Vicuña, y tras develar la placa inaugural del nuevo espacio, el Gobernador Del Mazo recalcó que la apertura del Auditorio es parte de las acciones que impulsa su administración para prevenir la violencia e involucrar a los jóvenes con actividades constructivas que fomenten su crecimiento.



Informó también que este Auditorio es una de las 53 obras que la actual administración ha entregado en el estado para fomentar la cultura, el deporte y la convivencia familiar.



"Esta es una de las 53 obras que hemos entregado a lo largo de todo el Estado de México para promover la cultura, el deporte, las actividades familiares, que además nos ayudan mucho a prevenir también violencia, a prevenir delincuencia y a involucrar a los jóvenes, a las familias, a las actividades recreativas, culturales, de deporte, como es este Auditorio".