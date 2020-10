Alfredo del Mazo entrega tarjetas Salario Rosa para apoyar a las amas de casa del sur del Estado de México

Reciben su tarjeta del Salario rosa mujeres de los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Sultepec, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Tejupilco.

•Señala que la administración estatal trabaja para reparar y rehabilitar los caminos y vías de comunicación en beneficio de 16 municipios del sur de la entidad.



Tejupilco, Estado de México, 9 de octubre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó tarjetas del Salario rosa a amas de casa del sur del Estado de México, a quienes les reconoció y agradeció el trabajo que llevan a cabo para sacar adelante a sus familias, principalmente durante estos siete meses en los cuales, la población se ha enfrentado a la pandemia por COVID-19.



’Vamos poco a poco, vamos avanzando, ya el día de hoy, con ustedes aquí presentes y con todas las que nos están viendo desde las pantallas de las casas, de escuelas, ya estamos llegando a más de 305 mil mujeres de todo el Estado de México que reciben su Salario rosa, y que lo reciben además, de manera permanente y constante.



’Así seguirá siendo, porque ese es un compromiso que hicimos con ustedes, nosotros nos comprometimos, yo me comprometí con ustedes, y hoy se los estamos cumpliendo aquí en Tejupilco y en el sur del estado’, afirmó.



En esta gira de trabajo, el mandatario mexiquense destacó que el programa Salario rosa no se detendrá ya que es una de las acciones más importantes que tiene la administración estatal para apoyar a las amas de casa, quienes son las encargadas de mantener a la familia unida y sacarla adelante.



Señaló que los recursos que reciben del Salario rosa lo pueden invertir para cubrir las necesidades que las amas de casa requieran, como la alimentación del hogar, la educación de sus hijos, en temas de salud y mejoramiento a la vivienda, transporte, entre otros.



Asimismo, manifestó que este programa está dedicado a las mujeres porque ellas son quienes saben invertir mejor los recursos que ingresan a los hogares, haciéndolos rendir más y siempre pensando en darles más beneficios a los integrantes de la familia.



Alfredo Del Mazo indicó que este programa forma parte de las acciones que se llevan a cabo en el Estado de México para que las mujeres sigan estudiando, puedan emprender un negocio y se capaciten.



Agregó que la capacitación que se da a través de Salario rosa ahora se lleva a cabo en línea, y cuando se regrese a la normalidad, volverán los cursos presenciales.



En este sentido, puntualizó que en estos momentos se debe dar apoyo a la economía familiar, ya que por la pandemia han tenido que cerrar negocios, comercios, además de que las empresas han disminuido sus plantillas laborales, situación que se convierte en todo un reto para las familias.



’Hoy más que nunca, sabemos que el apoyo a la economía familiar es muy importante, porque hoy en día se han perdido muchos trabajos, han cerrado negocios, comercios, empresas que han disminuido su plantilla laboral, y eso significa mucho más reto para todas las familias.



’Por eso, si de por sí, este programa es muy importante, hoy más que nunca, cuando estamos en una situación complicada, queremos que les siga llegando este apoyo, que además no es para una sola vez, es un apoyo permanente, que van a estar recibiendo de manera permanente, y es parte del apoyo a la economía familiar que estamos haciendo’, expresó.



El Gobernador Del Mazo Maza también informó que para que el sur del Estado de México esté mejor conectado, se llevarán a cabo obras para mejorar las carreteras y caminos de 16 municipios mexiquenses de esta región de la entidad.



’Estamos haciendo varias acciones de apoyo al sur del estado, en especial aquí en Tejupilco, sabemos que una de las demandas más importantes es el mejorar los caminos, las vías de comunicación de todo el sur del estado, y estamos involucrando, pues son casi 16 municipios, que van a verse beneficiados con un programa de mejora de todos los caminos, para tener mejor conectada, mejor comunicada esta región del estado’, precisó.



Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, indicó que el Salario Rosa es un programa que permite restituir justicia y brinda dignidad para las mexiquenses, ya que son ellas el pilar familar, y destacó que cuentan con la oportunidad de prepararse, acceder a créditos, y junto con sus familias se puedan desarrollar.



En este evento, el Gobernador Alfredo Del Mazo entregó tarjetas del Salario rosa mujeres de Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Sultepec, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Tejupilco.