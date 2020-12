Alfredo del Mazo hace un llamado a mexiquenses para no bajar la guardia ante el crecimiento de contagios por COVID-19 y evitar restringir actividades y movilidad

Reitera que es necesario seguir tomando precauciones al salir de casa y al interior de los hogares, para cuidar de la salud de los integrantes de la familia, especialmente los adultos mayores.

•Subraya que de forma coordinada Estado de México, Ciudad de México y municipios trabajan para mantener las medidas de sanidad, y no bajar la guardia ante la pandemia por COVID-19.

Asiste al Segundo Informe del Alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, donde reconoce los avances del municipio en materia de seguridad.



Nezahualcóyotl, Estado de México, 2 de diciembre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia ante el crecimiento en el ritmo de contagios por COVID-19, y señaló que lo que hagamos en los próximos días será fundamental para no retroceder y volver a restringir las actividades y la movilidad.



En este sentido, agregó que diciembre es un mes característico de festividades y convivios, por ello, invitó a los mexiquenses a continuar extremando cuidados cuando salgan de casa, así como en el interior de los hogares, sobre todo para cuidar a los adultos mayores.



’Estamos en un momento de gran relevancia porque como todos lo hemos visto, el ritmo de crecimiento de contagios va a la alza y eso implica que sigamos siendo muy responsables en el manejo de la pandemia’, expresó.



’Las acciones que llevemos a cabo durante los próximos días y semanas, serán fundamentales para no retroceder lo que ya hemos logrado avanzar, yo quiero aquí, nuevamente, invitar a todas y a todos a que hagamos conciencia de lo importante que es seguir manteniendo las medidas preventivas’, enfatizó.



Al asistir al Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, Del Mazo Maza manifestó que se ha logrado dar atención a la pandemia por COVID-19 de manera responsable, brindando servicio a quienes requieren atención médica y fortaleciendo el sistema de salud con acciones como la contratación de más de mil 200 médicos y enfermeras.



Puntualizó que la administración estatal trabaja de la mano con los 125 Ayuntamientos mexiquenses y con las autoridades de la Ciudad de México para que se tomen medidas articuladas y tener un mayor impacto en el cuidado de la salud y bienestar de las familias, como es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México.



’La Ciudad de México, el Estado de México, estamos trabajando muy coordinados para poder realizar las mejores acciones que nos permitan prevenir, es importante que retomemos esa conciencia, que no relajemos las medidas, que no bajemos la guardia y que sigamos trabajando de manera conjunta con los Ayuntamientos’, afirmó.



Alfredo Del Mazo detalló que en la entidad mexiquense se han puesto en marcha programas para fortalecer la economía familiar, como el de Apoyo al Desempleo, para quienes perdieron su fuente laboral durante la pandemia, así como lo créditos para las micro, pequeñas y medianas empresa, los financiamientos para que las unidades económicas puedan continuar con sus operaciones y mantener sus plantilla laboral.



Asimismo, reconoció la labor de los 63 médicos y 208 enfermeras y enfermeros que trabajan en el Hospital General de la Perla y en el Hospital General Dr. Gustavo Baz, que están habilitados para pacientes COVID en Nezahualcóyotl.



Respecto al Segundo Informe de Gobierno del Alcalde Juan Hugo de la Rosa, el Gobernador mexiquense destacó algunos de los logros y acciones que ha llevado a cabo la administración municipal, como el ser el municipio mejor calificado de todo el Estado de México en la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en avance en percepción ciudadana en seguridad pública.



Sostuvo que este resultado es producto de un trabajo comprometido de la Policía Municipal, la cual tiene la facultad de llevar a cabo procesos de investigación, el apoyo del Ayuntamiento para el equipamiento en materia de seguridad y poner en operación el programa ’Policía Vecinal’, la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, así como contar con la primera red de Mujeres Constructoras de Paz iniciativa que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Asimismo, recordó que hace algunos meses se entregó la rehabilitación de la red hidráulica de Nezahualcóyotl, obra hídrica más importante que se haya llevado a cabo en el país en los últimos años, mediante la cual se sustituyeron más de 200 kilómetros de tubería, con una inversión de más de mil millones de pesos, para dar respuesta a una de las mayores demandas que tenía la población de esta localidad.



También informó que se han invertido más de 500 millones de pesos, en la construcción de los puentes en Bordo de Xochiaca y Periférico, Río de los Remedios y Periférico, que agilizarán la movilidad en la zona oriente del Valle de México, en beneficio de un millón y medio de personas.



En este sentido, el mandatario estatal señaló que la administración estatal y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl han constituido una relación de trabajo productiva, que se basa en metas comunes, diálogo constructivo y respeto mutuo, en temas como el desarrollo social, economía, seguridad pública y salud, lo cual refrenda la pluralidad y tolerancia.



’Hoy son tiempos de colaboración, son tiempos de trabajar de la mano, son tiempos de sumar esfuerzos, porque es el camino para llevar oportunidad y bienestar a las familias mexiquenses, y también para salir adelante de los retos que enfrenta nuestro estado’, destacó.



Por su parte, el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo De La Rosa García, destacó que gracias al trabajo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno, se llevan a cabo distintas acciones en favor de los mexiquenses de la región, como la recuperación de la Ciudad Deportiva.



Respecto al trabajo que se lleva a cabo para combatir la pandemia por COVID-19, destacó que en el municipio se adquirieron tres ambulancias equipadas, se ha prestado apoyo médico y se han realizado pruebas PCR gratuitas a más de 4 mil personas, se sanitiza de forma permanente espacios públicos como parques, escuelas, avenidas, y unidades de transporte público, se han entregado más de 300 mil cubrebocas y 200 mil kits de limpieza.