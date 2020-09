Alfredo del mazo indica, con solidaridad y en unidad en el Estado de México nos ponemos de pie, tanto en sismo de 2017 como en emergencia sanitaria



•Entrega Gobernador la reconstrucción de la Primaria Isidro Fabela y de la Telesecundaria no. 0109 Benito Juárez, en Ecatzingo, afectadas por el sismo en 2017.

•Informa Del Mazo que se ha recuperado 98 por ciento de las más de 4 mil 900 escuelas mexiquenses afectadas por este terremoto y asegura que en este ciclo escolar concluirá la restauración de todos los planteles.

•Menciona que para mejorar el rendimiento de los estudiantes es importante que la infraestructura escolar esté en las mejores condiciones, y acentuó la importancia de la continuidad en las clases, para que los niños y los jóvenes avancen en su desarrollo.



Ecatzingo, Estado de México, 18 de septiembre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza consideró que a través de la fortaleza, la solidaridad y la responsabilidad, el Estado de México está de pie ante adversidades como el sismo del 19 de septiembre de 2017, y enfatizó que la sociedad mexiquense seguirá avanzando y superando los momentos difíciles, como lo hace en la actual emergencia sanitaria.



Al entregar la reconstrucción de la Primaria Isidro Fabela y de la Telesecundaria no. 0109 Benito Juárez, en Ecatzingo, afectadas por el temblor en 2017, el mandatario estatal externó que estos planteles son ejemplo de la fortaleza de la sociedad mexiquense, pues hace tres años, cuando ocurrió el terremoto, la comunidad sumó esfuerzos para superar esa situación tan complicada y actualmente los planteles están restaurados.



"Esta escuela es ejemplo de fortaleza, es un ejemplo de cómo unidos podemos salir adelante, y cómo ante la adversidad podemos ponernos de pie nuevamente. Ya lo hicimos después del sismo del 19 de septiembre de 2017 y aquí está la prueba de ello, en esta escuela primaria; ahora lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, después también de esta pandemia que ha pegado en todo el mundo, pero que hoy en día la fortaleza, la solidaridad, la responsabilidad nos permiten que estemos de pie y que sigamos adelante y sigamos avanzando", enfatizó el Gobernador en su gira de trabajo por Ecatzingo.



En el mensaje que dirigió a madres y padres de familia, así como a directoras de la Primaria y de Ia Telesecundaria rehabilitadas, afirmó que para mejorar el rendimiento de los estudiantes es importante que la infraestructura escolar esté en las mejores condiciones, y acentuó la importancia de la continuidad en las clases, para que los niños y los jóvenes avancen en su desarrollo.



En las instalaciones de la Primaria Isidro Fabela, Del Mazo Maza dio a conocer que a tres años del sismo que afectó gran parte del país, el 98 por ciento de las más de 4 mil 900 escuelas mexiquenses dañadas se ha restaurado, e informó que durante el ciclo escolar en curso concluirá la restauración de todos los planteles.



"Hemos hecho un gran esfuerzo para que recuperemos todos los espacios educativos que se vieron afectados en el Estado de México. De las 4 mil 900 escuelas que se afectaron, hoy llevamos el 98 por ciento de esas escuelas intervenidas, es mucho, de verdad ha sido un gran esfuerzo, prácticamente estamos por concluir en este ciclo escolar, debemos de concluir ya todas las escuelas que tengan algún pendiente, debemos de concluir ya esa intervención para que en este ciclo escolar queden totalmente terminadas", puntualizó.



Alfredo Del Mazo recordó que del total de planteles afectados en el país con este terremoto, uno de cada cuatro fue del Estado de México, y se convirtió en la entidad con la mayor infraestructura educativa dañada, por lo que se hizo un un gran esfuerzo con sociedades de padres de familia, con maestras, maestros y directivos, para regresar a clases en aulas temporales que permitieron continuar con el ciclo escolar de ese año.



Por ello, el Gobernador reconoció a la comunidad escolar y recalcó que pese al complicado panorama actual debido a la pandemia por COVID-19, tanto esta Primaria y la Telesecundaria de Ecatzingo están nuevamente de pie, y sus instalaciones están listas para recibir a los estudiantes una vez que existan las condiciones sanitarias para un regreso seguro.



"Me da muchísimo gusto venir a hacer entrega de esta escuela, de manera formal, porque además era algo muy esperado por todos los padres de familia, y por los directivos, maestras y maestros y hoy se convierte en una realidad.



"Hoy en día, a pesar de la pandemia, esta escuela primaria, Isidro Fabela, y la escuela Telesecundaria Benito Juárez están de pie, y esperemos que muy pronto, además de estar de pie, puedan estar llenas de los alumnos, alumnas y alumnos de esta escuela, regresando a clases, a sus salones, al patio, a estar aquí presentes", externó.



La rehabilitación de la Primaria Isidro Fabela incluye un edificio con 10 aulas equipadas, mientras que el resto del inmueble fue restaurado después de que prácticamente colapsó en su totalidad por el temblor.



En tanto que la Telesecundaria cuenta ya con cinco aulas y fue equipada con un taller de cómputo, para el desarrollo de habilidades y acercar las nuevas tecnologías a los jóvenes.