Alfredo del Mazo indica que el Edoméx avanza en la construcción de una Justicia más accesible y en un estado más justo y equitativo

Toluca, Estado de México, 9 de febrero de 2021. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que, producto del trabajo de los tres poderes del Estado, la entidad mexiquense avanza en la construcción de una justicia cotidiana y accesible a la ciudadanía, así como en un estado más equitativo y más seguro donde se promueva una justicia para el desarrollo de cada mexiquense.



Al acudir al Primer Informe de Desarrollo Estratégico, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, Ricardo Sodi Cuéllar, el Gobernador mexiquense consideró que los buenos resultados en la impartición de justicia, son el producto de la dedicación de jueces, magistradas y magistrados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad, y que los rezagos que aún existen deben motivar a redoblar el trabajo.



"En los últimos años, el Estado de México ha avanzado mucho en construir una justicia accesible y cotidiana, de jueces, magistrados comprometidos con las instituciones, el derecho, y el bienestar ciudadano. Existen pendientes y rezagos, que nos deben de motivar a redoblar esfuerzos. La construcción de un Estado de México cada vez más justo, más equitativo y más seguro, no se detiene", externó.



En presencia de Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Del Mazo Maza apuntó que el 2020 será recordado como un año de desafíos, en el que el Poder Judicial inició con un liderazgo renovado, una nueva etapa en su historia, y que ante los retos de la emergencia sanitaria ha logrado buenos resultados, producto de la adaptación de sus funciones a la nueva normalidad, que privilegia el trabajo y los trámites a distancia.



En este sentido, destacó que en el último año, esta institución respondió a la pandemia llevando la causa de la justicia al entorno digital y acelerando su consolidación como un Tribunal electrónico de vanguardia, de tal forma que sus servicios en línea se consolidaron y se intensificó la capacitación, reformularon los procesos jurídicos y reorientó su cultura organizacional.



Esta adaptación, aseguró, permitió aumentar en 600 por ciento el número de firmas electrónicas entregadas, la primera adopción digital, y el primer divorcio por mutuo consentimiento, además de mediaciones y conciliaciones, concursos de oposición, encuentros en los Centros de Convivencia Familiar o procesos de justicia para adolescentes, la incorporación de pruebas documentales en juicios civiles o la reducción de la edad mínima para desempeñarse como mediador, de 30 a 25 años, entre otros logros.



El Gobernador refirió que la contingencia sanitaria ha impuesto una nueva realidad social, que obliga a los Poderes del Estado fortalecer la vinculación para revisar conjuntamente y con sentido estratégico el marco normativo, e indicó que con la suma de esfuerzos y capacidades estas instituciones deben asegurar que la justicia sea más cercana e incluyente para toda la población.



"Los tres poderes sumamos esfuerzos, capacidades y recursos, para asegurar que la justicia mexiquense sea cada vez más cercana, más accesible, y más incluyente. La contingencia, que nos ha impuesto una nueva realidad social, obliga a los Poderes del Estado a fortalecer la vinculación interinstitucional, para revisar conjuntamente y con sentido estratégico, nuestro marco normativo", sostuvo.



En la sede del Tribunal Superior de Justicia estatal, en la capital mexiquense, el Gobernador Del Mazo externó que la justicia es un principio de desarrollo social y comunitario, que obliga al Gobierno a la búsqueda permanente de una mejor calidad de vida para los ciudadanos.



Alfredo Del Mazo expresó en el mensaje que dirigió a magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, expresidentes de este tribunal y representantes de organismos autónomos, que el Gobierno estatal y el Poder Judicial fortalecen la entrega de títulos de propiedad y comparten la determinación de combatir y erradicar las desigualdades y la violencia de género, con acciones como el seguimiento y la reeducación de los agresores de género, el fortalecimiento digital de la Procuraduría de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, un convenio con la Secretaría de la Mujer que impulsa medidas a favor de la igualdad y la no discriminación, entre otras medidas.



"Ambos poderes compartimos la determinación de combatir y erradicar las desigualdades y la violencia de género, con el compromiso de fortalecer los derechos de las mujeres. Entre nuestras acciones conjuntas destacan el seguimiento y la reeducación de los agresores de género, así como el fortalecimiento digital de la Procuraduría de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes", puntualizó.



También el Gobernador mexiquense hizo un reconocimiento a la tarea del Poder Judicial y de su Presidente, ya que encabeza la transformación de la justicia, consolidando la transparencia, la eficiencia, la innovación y el respeto a los derechos humanos como ejes de acción.



En su informe de Desarrollo Estratégico, el Magistrado Ricardo Sodi reconoció a la administración del mandatario estatal, ya que en equipo han llevado diversos servicios y han hecho más accesible la justicia en todos los rincones del Edoméx, a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana.



Recalcó que durante la emergencia sanitaria la justicia no se detuvo en el Estado de México, pues se adaptaron a las exigencias y hoy en día se ofrece una amplia gama de servicios en línea, y destacó el trabajo de sus antecesores por consolidar a esta institución en beneficio de los mexiquenses.



En este acto, durante el cual se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID-19 que pertenecían a esta institución, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, emitió un mensaje vía remota para reconocer la labor del poder Judicial mexiquense, y al Gobernador estatal por el respeto irrestricto a los poderes del Estado.



Al evento también asistieron Anaís Burgos Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del estado, Maurilio Hernández González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal de Justicia estatal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Alcalde de Toluca, Myrna García Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, Ernesto Nemer Álvarez, Secretario General de Gobierno, entre otros integrantes del Gabinete estatal.