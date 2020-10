Alfredo del Mazo indica que el Estado de México no se detiene y se hace equipo con los mexiquenses para construir un estado con oportunidades de desarrollo

Emite un mensaje por su Tercer Informe de Resultados, donde da a conocer los avances y retos a los que se enfrenta el Edoméx, así como las obras y programas que se impulsan, como Salario rosa, entrega de títulos de propiedad, Vive tu Comunidad, ordenamiento de transporte público, infraestructura y seguridad, entre otros.

• Informa que ante el reto que ha dejado la pandemia por COVID-19, se han puesto en marcha una serie de acciones para apoyar la economía familiar, como créditos a empresas, exención de impuestos, apoyos al campo, el programa de Apoyo al desempleo y el reforzamiento del sector salud.

•_Subraya el trabajo coordinado que la administración mexiquense ha realizado con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo diferentes obras de infraestructura aeroportuaria y carretera. _



Toluca, Estado de México, 26 de octubre de 2020. El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, emitió un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Resultados, donde indicó que ante los desafíos los mexiquenses se crecen y unidos hacen que el Estado de México no se detenga, por lo que con voluntad, solidaridad y trabajo en equipo, se construye un estado que es sinónimo de libertad, apertura, modernidad y oportunidades de desarrollo, superando obstáculos, imprevistos y desafíos.



’En estos tres años, haciendo equipo con las familias mexiquenses, construimos un Estado de México más justo, con mayores oportunidades para las familias, para los más vulnerables y, en especial, para las mujeres’, expresó.



’De nuestra capacidad para adaptarnos dependerá que el Estado de México siga siendo una tierra de oportunidades, trabajo y logros; donde los objetivos se alcanzan, las metas se realizan y los sueños se cumplen. El futuro se construye en equipo, sin detenernos, con la determinación de alcanzar un mejor mañana para nuestros hijos’, agregó.



En este ejercicio de rendición de cuentas y ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Gobernador Alfredo Del Mazo señaló que la prioridad de su administración es mejorar la calidad de vida de las familias de la entidad, y para lograrlo se cuenta con una estrategia integral que da respuesta a las demandas de los mexiquenses.



Por ello, dijo, se tiene una estructura de protección para los sectores vulnerables, cuyo eje es fortalecer el combate a la desigualdad, mediante diversos programas, como lo es el Salario rosa, el cual brinda oportunidades de crecimiento y desarrollo a las amas de casa, así como las acciones que se han emprendido para hacer frente a los retos que ha dejado la pandemia por COVID-19.



Puntualizó que la emergencia sanitaria generó la caída de empleos, el cierre de empresas, un desplome económico, así como daños en la salud de los mexiquenses y, lamentablemente, la pérdida de vidas, por lo que expresó su más sentido pésame a las familias de los fallecidos.



’Sin dejar de lado la visión que tenemos de una sociedad más equitativa, más segura y más unida, hemos enfrentado este reto con decisión y de manera oportuna. Ante la gravedad de la pandemia, desde el principio enfocamos todos nuestros esfuerzos y recursos, en salvar vidas’, enfatizó.



En este sentido, dio a conocer algunas de las acciones que se han llevado a cabo para cuidar de la salud de la población, como la suspensión de clases, el cierre de actividades no esenciales, lo que representó que más del 75 por ciento de los establecimientos se mantuvieran sin operar, además de invitar a los mexiquenses a permanecer en confinamiento.



Puntualizó que se habilitaron 284 brigadas para la detección y seguimiento de casos, las cuales, han realizado más de 122 mil servicios, la red de hospitales COVID se conformó por 58 unidades médicas, para su reconversión, equipamiento y preparación se destinaron casi mil 900 millones de pesos.



Además se contrataron mil 400 médicos y enfermeras adicionales, se adquirió equipo de protección, se realizó la instalación de 70 unidades móviles afuera de los hospitales que son un filtro para la detección de posibles casos y donde se han practicado más de 110 mil diagnósticos.



Aunado a ello, precisó que se prepararon espacios alternos con 750 camas y más de 122 mil adultos mayores, personas con diabetes e hipertensión, reciben sus tratamientos médicos en sus casas.



El titular del Ejecutivo estatal agradeció el compromiso del personal que forma parte del sector salud de la entidad, cuyo trabajo es sinónimo de experiencia, dedicación, profesionalismo y entrega, además destacó el esfuerzo de los mexiquenses, ya que con responsabilidad y solidaridad han cuidado de la salud de todos.



Estos esfuerzos, sostuvo, permitieron retomar las actividades paulatinamente, recuperando más del 80 por ciento de las actividades, además han disminuido los contagios y hospitalizaciones, por lo que la ocupación hospitalaria está por debajo del 43 por ciento.



Informó que en la entidad se han registrado más de 92 mil casos, 26 mil 943 personas han sido hospitalizadas, 3 mil 973 han sido intubadas y en total, 55 mil 200 personas se han recuperado.

Lamentablemente, 13 mil 605 personas, dentro de los cuales, 173 integrantes del sector salud, han perdido la vida.



Manifestó que con la reapertura de actividades se puso en marcha un plan integral para apoyar a la economía familiar, donde el objetivo es mantener el equilibrio entre el cuidado a la salud y el rescate económico.



Para que las familias pudieran hacer frente a la pandemia, el Gobierno estatal no se detuvo, por lo que se entregaron por adelantado un millón 900 mil canastas alimentarias, cerca de 42 millones de desayunos escolares y transferencia de Salario rosa para 251 mil beneficiarias.



Se otorgaron 17 mil créditos a emprendedores, más de 280 mil paquetes de fertilizante para 57 mil productores, más de 2 mil 500 apoyos para artesanos, también junto con Nacional Financiera se proporcionan créditos por más de 660 millones de pesos.



Como parte de estas acciones también se otorgaron subsidios sobre el Impuesto Sobre Nómina y se condonó el pago del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, exenciones fiscales que beneficiaron a 45 mil empresas que generan empleo para medio millón de personas, se puso en marcha el programa Apoyo al Desempleo que benefició a 50 mil mexiquenses que perdieron su trabajo, ya que siete de cada 10 trabajadores de la entidad detuvieron sus labores.



El mandatario estatal detalló que actualmente ocho de cada 10 establecimientos mexiquenses tienen sus puertas abiertas y que el Estado de México fue una de las seis entidades que en junio generó nuevos puestos de trabajo y, para septiembre, se recuperaron más de 9 mil puestos laborales.



’Para recuperar el dinamismo de la economía, hay que redoblar esfuerzos. Hoy es momento de avanzar unidos por la economía de las familias, porque haciendo equipo, nada nos detiene’, subrayó.



Del Mazo Maza apuntó que dentro de la estrategia que tiene como objetivo atender las demandas de la ciudadanía con transparencia y eficacia, la administración estatal se renovó y fusionó seis Secretarías: Desarrollo Urbano con Obra Pública, Comunicaciones con Movilidad y Cultura y Deporte con Turismo, con esta acción desaparecieron cinco Subsecretarías y siete órganos descentralizados, lo que representa una mayor eficacia y austeridad al generar ahorros por cerca de 180 millones de pesos.



Mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cambió su nombre a Secretaría del Campo, la cual tiene como encomienda impulsar una política agropecuaria orientada a la alta productividad, así como cuidar del manejo forestal.



Para consolidar las estrategias para prevenir, contener y castigar la violencia contra las mexiquenses, se creó la Secretaría de la Mujer, la cual integrará las estrategias y políticas en materia de género que fortalezcan las oportunidades de desarrollo de cada mujer mexiquense con igualdad y equidad.



Mencionó que las mujeres reafirman la trascendencia de su labor como transformadoras sociales, en este sentido, reconoció a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien, dijo, refrenda su convicción con las causas de igualdad y justicia, así como el de construir un país justo y de leyes.



’La integración de estrategias y políticas en materia de género, fortalecerán con igualdad y equidad, las oportunidades de desarrollo de cada mujer mexiquense. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres, el Estado de México da un paso decisivo en el fortalecimiento de sus acciones para prevenir, contener y castigar la violencia de género. Mi Gobierno, es, ha sido y será, un Gobierno para las mujeres’, afirmó.



Alfredo Del Mazo informó que su administración impulsa un desarrollo económico con sentido social, que mejora el bienestar y los ingresos de las familias, además de que se avanza en la gestión territorial de la entidad con planeación urbana, vocación medio ambiental y con mayor inversión en movilidad y obra pública, y añadió que se transforman los cuerpos de seguridad con profesionalización policial, tecnología, inteligencia y coordinación interinstitucional.



Resultado de estas estrategias se entregaron casi 32 mil títulos de propiedad, con el programa de ordenamiento del transporte público ahora cuentan con kit de seguridad más de 18 mil unidades, se han realizado 324 obras a través del rescate y rehabilitación de espacios públicos ’Vive tu Comunidad’, y la entidad cuenta ya con 19 mil cámaras de videovigilancia y se incorporaron drones tácticos y de hangar para respaldar en operativos y realizar patrullajes.



Al respecto, señaló que estas estrategias involucran la realización de diferentes proyectos y acciones que se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno de México, por lo que agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador dar continuidad a obras como el Tren Interurbano México-Toluca y la construcción del Aeropuerto ’Felipe Ángeles’, en Tecámac.



Indicó que estas obras se complementarán con la realización de diferentes proyectos de conectividad carretera, como las autopistas Tultepec-Pirámides, Siervo de la Nación y la Naucalpan–Ecatepec.



’Quiero agradecer al Presidente López Obrador la confianza que ha depositado en el Estado de México para llevar a cabo estas obras que se cuentan entre las mayores de su administración. En el Estado de México estamos comprometidos con su estrategia de conectividad nacional.



’El Presidente de la República fortalece al Estado de México, multiplica su desarrollo, impulsa su crecimiento y mejora la calidad de vida de nuestras familias. Por su respaldo y confianza, los mexiquenses agradecemos el compromiso que tiene con nuestro estado el Presidente Andrés Manuel López Obrador’, sostuvo.



El Gobernador aseveró que por su visión en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, así como por el compromiso con el bienestar de las familias de la entidad y sus reiteradas muestras de aprecio hacia el Estado de México, expresó su reconocimiento al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Mientras que se continúa con el fortalecimiento del sistema de transporte masivo en el Valle de México, con la construcción de la Línea 4 del Mexibús y la Línea 2 del Mexicable Ecatepec.



También agradeció el trabajo coordinado que se ha realizado con el Gobierno de la Ciudad de México, instituciones de seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, además de que reconoció la labor del Poder Legislativo y Judicial de la entidad, ya que de la mano con los distintos órdenes de gobierno, se construye un Estado más justo y seguro.



’Llevamos tres años cumpliendo con la misión de llevar bienestar a los hogares mexiquenses; y a cada compromiso cumplido, cada apoyo entregado y cada familia beneficiada, significa seguir haciendo equipo con la gente’, indicó.



’Sigamos avanzando como lo hemos hecho hasta hoy: de frente, con decisión y valor; con esfuerzo y sacrificio; con disciplina y convicción. Nunca olvidemos, que ante el desafío los mexiquenses nos crecemos, y que unidos el Estado de México no se detiene’, puntualizó.



Durante el Tercer Informe de Resultados del Gobernador Alfredo Del Mazo, que se llevó a cabo en Palacio del Ejecutivo estatal, estuvieron presentes la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, representante personal del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.



Así como la Presidenta de la LX Legislatura del Estado de México, Diputada Karina Labastida, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura local, Diputado Maurilio Hernández, titulares de los órganos autónomos del Gobierno del estado.



También los Comandantes de la 22 y 37 Zonas, General Francisco Leana, y General César Augusto Bonilla, respectivamente, así como al General Guillermo Arellano, de la Coordinación estatal de la Guardia Nacional.



Además de la Presidenta Honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, ex Gobernadores de la entidad, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, Senadores, Diputados Locales y Federales, Presidentes municipales y servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, presidentes de las fuerzas políticas de la entidad, arzobispos del Estado de México y representantes de la sociedad civil, entre otros.