Alfredo del Mazo indica que el Salario Rosa apoya a las amas de casa quienes invierten la ayuda en la economía familiar

Destaca Alfredo Del Mazo que este programa continúa llegando a las amas de casa y a las familias que más lo necesitan.

• Indica mandatario estatal que este programa llega directamente a la economía familiar, y apoya a las mujeres en estos tiempos de pandemia.

• Exhorta a continuar con el cuidado de la salud de las familias, principalmente de los adultos mayores y ante cualquier síntoma acudir al médico para evitar contagios.



Almoloya de Juárez, Estado de México, 11 de diciembre de 2020. Durante la entrega de tarjetas del Salario rosa, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que este programa llega a las mujeres mexiquenses para que lo puedan invertir en su familia, y de esta manera, se impulse la economía en los hogares de las jefas de familia de la entidad.



’Sabemos lo que significa contar con este apoyo, siempre los apoyos son útiles, ayudan a que podamos invertir y apoyar a la familia en todo momento, pero hoy más que nunca, porque hoy que estamos en una situación de la pandemia, complicada, hoy más que nunca este tipo de apoyos llega directo a la economía familiar’, afirmó.



El mandatario mexiquense recordó que el Salario rosa es un programa que reconoce la dedicación y trabajo de las amas de casa, pues son ellas quienes se sacrifican por el bienestar de su familia, por la educación de sus hijos, así como por la salud de algún familiar, además de siempre buscar un ingreso extra para sus hogares.



En este evento, el Gobernador hizo entrega de más de 4 mil tarjetas del Salario rosa a mujeres de los municipios de Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Otzolotepec, San Felipe del Progreso y Temoaya, quienes a partir de hoy recibirán el programa de forma permanente.



’Hoy me da mucho gusto que hagamos realidad el programa del Salario rosa, para ustedes, ustedes se convierten hoy en beneficiarias del Salario rosa por primera vez, hoy más de 4 mil mujeres de esta región del Estado de México, de estos seis municipios, van a recibir por primera vez el Salario rosa.



’Y así como ustedes están recibiendo hoy el Salario rosa, hoy en todo el Estado de México, tenemos más de 357 mil mujeres en todo el Estado de México que ya reciben el Salario rosa y que saben que cuentan con este apoyo, no una sola vez, sino de manera permanente’, puntualizó.



Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal destacó que esta ayuda llega a las familias mexiquenses que más lo necesitan, así como a las mujeres que nunca antes había recibido algún otro apoyo.



’Este programa es el primer apoyo que les llega a muchas mujeres, hay algunas otras que ya han recibido apoyos a lo largo de otros años, pero también tenemos muchas que nunca habían recibido nada y que el Salario rosa es la primera vez que reciben un apoyo, y eso es algo bueno porque quiere decir que está llegando a gente que lo necesita’, destacó.



Alfredo Del Mazo reiteró el llamado a la sociedad a redoblar esfuerzos para evitar la propagación del COVID-19 en esta época decembrina, e invitó a la ciudadanía a evitar realizar reuniones familiares, además de cuidar a los grupos vulnerables, así como acudir al médico ante cualquier síntoma.



’Hoy más que nunca, decíamos es importante porque hoy con la situación tan complicada que estamos todavía durante la pandemia, tenemos que seguir haciendo mucha conciencia, y hoy lo quiero comentar porque el contagio sigue, y hay que cuidar a la familia, a nuestros adultos mayores, son de los primeros que tenemos que cuidar mucho y es importante que ante cualquier síntoma que haya, acudir al médico luego, luego, porque si se atiende oportunamente hay más posibilidades de que se puedan curar’, agregó.



Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, destacó que este programa permite dignificar la actividad y vida de las amas de casa, al mismo tiempo que ayuda a cercar a este sector distintas estrategias para continuar atendiendo las necesidades de las mexiquenses, recalcó que, a lo largo de este año, la entrega del Salario rosa, a pesar de la pandemia, no se ha detenido y continúa apoyando a quien más lo necesita.