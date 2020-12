Alfredo del Mazo indica que en el Estado de México se privilegia la salud de los mexiquenses

Reitera que el Edoméx estará en semáforo rojo del 19 de diciembre al 10 de enero de 2021, por lo que las actividades no esenciales deberán suspenderse.

•Informa que el último mes ha crecido en 40 por ciento el número de pacientes que han requerido atención hospitalaria por COVID-19, y puso a disposición el número 911 en caso de presentar síntomas y requerir asesoría.



Toluca, Estado de México, 18 de diciembre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que ante el incremento en el ritmo de contagios por COVID-19, en esta época decembrina la mejor manera de celebrar es cuidando la salud propia y la de los seres queridos, por lo que destacó que se refuerza el sistema de salud estatal y se invita a los mexiquenses a evitar la realización de reuniones y festejos.



’En esta época la mejor forma de celebrar es cuidar la salud de los que más queremos, demostremos nuestro cariño, nuestro afecto, cuidándonos entre todos, es momento de salvar más vidas, es momento de seguir cuidando todos de todos’, enfatizó.



El titular del Ejecutivo estatal señaló que en el centro del país está creciendo el ritmo de contagios, por lo que lo más importante es privilegiar el cuidado de la salud, por ello, el Estado de México pasa a semáforo epidemiológico rojo, por lo que reiteró se disminuirán las actividades no esenciales para evitar poner en riesgo a la población.



’Vemos con mucha preocupación que las personas hospitalizadas, siguen y siguen aumentando, en el último mes ha crecido 40 por ciento el número de pacientes que han requerido atención hospitalaria. Es necesario que tomemos medidas más estrictas que nos permitan cuidar la salud’, puntualizó.



Del Mazo Maza informó que se refuerza el sistema de salud estatal con la contratación de 580 médicos y enfermeras adicionales a los que ya se habían contratado anteriormente, además se amplía la capacidad de atención en hospitales y centros temporales de hospitalización, y se realizarán 12 mil pruebas diarias para identificar, aislar y atender a personas contagiadas.



En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario estatal recordó que el Estado de México permanecerá en semáforo rojo del 19 de diciembre al 10 de enero de 2021, por lo que deberán cerrar las actividades no esenciales, decisión que se tomó en coordinación con la Ciudad de México y la Secretaría de Salud federal.



Manifestó que por la colindancia que existe entre la Ciudad de México y la entidad mexiquense, se tomó esta medida de manera conjunta, para que sirvan a ambas entidades, y explicó que solo continuarán abiertos establecimientos que realizan actividades consideradas esenciales, como lo son farmacias, tiendas de autoservicio y locales que vendan artículos de primera necesidad.



’Sé que es una medida difícil pero en estos momentos lo más importante es poder salvar más vidas’, subrayó.



El Gobernador mexiquense expresó lo importante que es atenderse a tiempo y ante cualquier síntoma, dijo, pueden comunicarse al número 911, para que sean dirigidos al hospital con disponibilidad más cercano a su domicilio.



Asimismo, exhortó a los mexiquenses evitar realizar reuniones, posadas, festejos y cualquier actividad que ponga en riesgo la salud.



Afirmó que estas acciones están encaminadas a cuidar lo más valioso que tenemos: nuestra salud y la de los seres queridos.