Alfredo del Mazo informa que el Salario Rosa no se detiene y beneficia a más de 282 mil amas de casa

Reciben más de 4 mil jefas de familia de Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Xonacatlán y Naucalpan, tarjetas del Salario rosa.

•Reitera Del Mazo recomendación de celebrar con cautela y en casa, las próximas fiestas patrias, porque el riesgo de contagios por COVID-19 continúa.



Naucalpan, Estado de México, 14 de septiembre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza sostuvo que al ser las mejores administradoras de los recursos en el hogar, las amas de casa mexiquenses son reconocidas con la entrega del Salario rosa, que a tres años de su creación ha beneficiado a más de 282 mil mujeres en el Estado de México.



Asimismo, garantizó que la administración estatal se adapta a las nuevas circunstancias por la emergencia sanitaria, y por ello este programa no se detiene al llegar ahora a los hogares de las familias, y este día más de 4 mil amas de casa se suman a él.



"En todo el Estado de México llevamos ya más de 282 mil mujeres que están recibiendo su Salario rosa, y que eso se convierte en un apoyo importante para la economía de las familias.



"Hoy les acercamos el programa del Salario rosa para que este programa no se detenga, hoy por primera vez van a recibir el programa del Salario rosa más de 4 mil 100 amas de casa de esta región del estado de México, muchísimas felicidades a todas ustedes", externó.



Durante la entrega de tarjetas de este programa, desde el Parque Naucalli, el mandatario estatal indicó que el Gobierno del estado trabaja con los municipios mexiquenses para llevar este programa a las familias que más lo necesitan.



En presencia de la Alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán, Del Mazo Maza externó que los recursos que reciben las beneficiarias pueden invertirse en lo que ellas deseen, pues siempre buscan el bienestar de sus familias y son quienes saben cómo administrar mejor el dinero y hacer rendir más cada peso en sus hogares.



"Sabemos que cada apoyo, o cada peso que recibe una mujer, lo invierte de buena manera, lo invierte siempre en ayudar a la familia, además ustedes hacen que cada peso que reciben rinda más, siempre hacen maravillas con cada ingreso que llega al hogar, para que le rinda a toda la familia".



En este evento, en el que saludó vía remota a cerca de 4 mil 100 mujeres reunidas en domicilios y planteles escolares de Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Xonacatlán y Naucalpan, Alfredo Del Mazo recalcó que parte de este programa son los talleres de capacitación, a los que pueden acceder las jefas de familia a través de internet, desde cursos de emprendedurismo hasta hidroponia, por lo que invitó a las mujeres inscritas al Salario rosa a tomarlos y ampliar sus oportunidades de generar más ingresos.



Finalmente, el Gobernador reiteró el llamado a la sociedad del Estado de México para que la celebración de estas fiestas patrias se realice en casa, a que las familias festejen el orgullo de ser mexicanos con cautela, pues el riesgo de contagios de COVID-19 continúa presente y es necesitarlo seguir aplicando las medidas sanitarias preventivas necesarias.



"Quiero pedirles que celebremos todos, pero con mucha precaución; que celebremos en nuestras casas, en nuestros hogares para seguir previniendo, porque todavía estamos en una situación en donde hay riesgo de contagio y debemos de cuidar la salud de todas, de todos, en especial, no se nos vaya a olvidar, en especial la de los adultos mayores.



Por ellos, por ellas, por nuestra familia, les invitamos a que celebren en casa, que estas fiestas las celebren con mucho amor por México, pero cuidándonos mucho", concluyó.