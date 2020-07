Alfredo del Mazo informa que en el Estado de México se trabaja para mantener el equilibrio entre la salud y la reactivación económica.

Explica que en los próximos días continuará la apertura de pequeños comercios y exhorta a los comerciantes a implementar las medidas correspondientes para que no se presenten aglomeraciones y se respeten las medidas sanitarias de prevención.

•Informa Gobernador que la capacidad hospitalaria del sector salud estatal se encuentra al 55 por ciento, y que el ritmo de contagios se ha estabilizado en el Edoméx.

•Recalca que para tener un retorno seguro a las actividades, es necesaria la solidaridad de todos y continuar con medidas como el uso de cubrebocas y la sana distancia.



Toluca, Estado de México, 10 de julio de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza aseguró que la administración estatal trabaja para mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica en el Estado de México.



Asimismo, afirmó que el Gobierno del estado seguirá apoyando a la economía familiar, a través de programas sociales, económicos y estímulos que impulsen a los pequeños negocios y que protejan al empleo.



"Estamos trabajando para mantener un equilibrio entre las medidas de prevención y las actividades económicas, porque así como es de importante cuidar la salud, también es muy importante cuidar la economía de las familias; apoyando a los pequeños negocios protegemos el empleo", recalcó.



En un mensaje a través de redes sociales, Del Mazo Maza consideró que apoyar a los pequeños negocios es algo que protege el empleo, ya que este tipo de comercios son los que generan la mayoría de las fuentes de trabajo en el estado.



Explicó que en los próximos días continuará la apertura de comercios, como mueblerías, papelerías, tiendas de ropa, refaccionarias, estéticas, tintorerías, talleres y locales de reparación y mantenimiento.



Mientras que en lo referente a la industria manufacturera, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales y centros comerciales, subrayó que hoy en día deben operar cuidando que el aforo máximo sea de 30 por ciento.



Alfredo Del Mazo instó a los comerciantes, locatarios, emprendedoras y emprendedores mexiquenses a implementar las medidas correspondientes para que en sus establecimientos no se presenten aglomeraciones y se respeten las medidas sanitarias preventivas.



También informó que el ritmo de contagios y de enfermos hospitalizados por COVID-19 continúa a la baja en el Estado de México, y subrayó que la capacidad del sector salud estatal se encuentra al 55 por ciento, además de que las autoridades continúan fortaleciendo las acciones para atender a todo aquel que lo requiera.



"En el Estado de México seguimos avanzando, gracias al esfuerzo de todos se ha logrado estabilizar el número de contagios y sigue a la baja la hospitalización. Hoy nuestra ocupación hospitalaria es del 55 por ciento y seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder apoyar a quienes requieren atención médica.



"Es muy importante seguir con las medidas de prevención para evitar que el ritmo de contagios crezca", enfatizó.



Agregó que, para garantizar un retorno seguro a las actividades, es necesaria la solidaridad y la responsabilidad de todos, y exhortó a la sociedad a redoblar los esfuerzos en el cuidado de la salud y no bajar la guardia en este momento ni en las fases por venir.



"Estamos regresando a las actividades y es importante redoblar esfuerzos para cuidar la salud y no bajar la guardia. Debemos evitar los contagios y la mejor manera de hacerlo es mantener la sana distancia y seguir usando el cubrebocas, el uso del cubrebocas nos va a ayudar muchísimo en todas las etapas que vienen hacia adelante", indicó.



El mandatario estatal aseveró que debido al vínculo permanente en la actividad económica y laboral, así como en la movilidad, el plan de regreso a las labores del Edoméx se desarrolla en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México.