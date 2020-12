Alfredo del Mazo informa sobre el incremento en número de pruebas por COVID-19 y acciones para disminuir la movilidad en el Estado de México ante repunte de contagios

Da a conocer que comercios, centros culturales, parques, gimnasios, cines y locales de actividades no esenciales deberán cerrar a las 17:00 horas a partir del próximo 14 de diciembre.

•Subraya que en el caso de restaurantes después de las 17:00 horas deberán ofrecer servicio de comida para llevar y reitera que bares, centros nocturnos y lugares para eventos sociales no tienen permiso para operar.

•Invita a los mexiquenses a ser responsables y solidarios en el cuidado de la salud ya que trabajando juntos se podrá disminuir el ritmo de contagios, por lo que es necesario no realizar fiestas y convivios sociales.



Toluca, Estado de México, 11 de diciembre de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que ante el repunte en el ritmo de contagios y hospitalizados por COVID-19, en el Estado de México se incrementarán el número de pruebas y se realizarán 12 mil diarias, además de llevar a cabo acciones para disminuir la movilidad cuidando a la par la economía y las actividades comerciales.



’Para detectar oportunamente los contagios, atenderlos y aislarlos, vamos a incrementar el número de pruebas, a partir de la próxima semana estaremos haciendo más de 12 mil pruebas diarias’, precisó.



’Al mismo tiempo, debemos buscar un equilibrio para no frenar las actividades comerciales y así apoyar a la economía de las familias. Por esta razón, resulta necesario que a partir del lunes 14 de diciembre y durante las siguientes dos semanas, todos los comercios grandes y pequeños, cierren sus puertas a las cinco de la tarde’, manifestó.



Del Mazo Maza puntualizó que para disminuir la movilidad y saturación de espacios, los comercios y establecimientos deberán cerrar a las 17:00 horas como tiendas departamentales, plazas comerciales, espacios destinados a actividades culturales, entre ellos, museos, cines y teatros.



Así como espacios para prácticas deportivas como gimnasios, locales de actividades no esenciales, parques zoológicos y áreas naturales.



En el caso de restaurantes podrán recibir usuarios hasta las 17:00 horas, posteriormente, sólo podrán ofrecer venta a domicilio.



Mientras que actividades esenciales como farmacias y tiendas de autoservicio podrán operar en horario regular, cuidando no exceder un aforo del 30 por ciento y recordó que bares, centros nocturnos y lugares para eventos sociales todavía no tienen autorización para operar y deben permanecer cerrados.



’Estas medidas tienen el objetivo de cuidar la salud de todos y al mismo tiempo mantener en lo más posible las actividades económicas’, enfatizó.



En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario estatal indicó que estas medidas son para prevenir que el ritmo de contagios crezca y destacó que actuar de manera responsable generará que el fin de año y el inicio de 2021 no sea complicado.



Asimismo, afirmó que con la participación de todos se podrá disminuir el ritmo de contagios y en caso de conocer de alguna actividad que no esté permitida y esté operando se puede reportar al número 911, para que la autoridad correspondiente tome las medidas pertinentes.



Alfredo Del Mazo señaló que es tiempo de ser responsables y solidarios para cuidar lo más valioso que tenemos: la salud propia y la de los seres queridos, por lo que invitó a los mexiquenses a permanecer en casa lo más posible y evitar realizar fiestas, reuniones, posadas, peregrinaciones y cualquier actividad que ponga en riesgo la salud de las familias.