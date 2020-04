Alfredo del Mazo llama a los a quedarse en casa para evitar contagio de COVID-19 y no saturar el Sistema de Salud

Subraya que se han habilitado auditorios y otros espacios para atender a población que requiera atención médica.

•Informa Del Mazo que su administración se preparó para enfrentar la pandemia, con más equipo médico, como ventiladores y camas de terapia intensiva, o la reorganización de 106 hospitales.



Toluca, Estado de México, 27 de abril de 2020. Ante el incremento de casos de contagio de COVID-19 en el país y en la entidad, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza urgió a los mexiquenses a hacer un mayor esfuerzo para quedarse en casa y no olvidar realizar las medidas sanitarias para frenar la propagación de esta enfermedad.



Puntualizó que en mayo se espera la ola más alta de contagios y por lo tanto, un gran número de enfermos necesitarán atención médica y hospitalización, por lo que reiteró el llamado de atender las recomendaciones sanitarias y evitar la saturación del sistema de salud estatal.



"Necesitamos disminuir el ritmo de contagios, se trata de salvar vidas y la mejor manera de hacerlo es quedarse en casa. Sé que es muy difícil poner en pausa todas nuestras actividades, reconozco el esfuerzo que todos han hecho, pero sólo así lo vamos a lograr.



"Nuestra preocupación esta justo ahí, en los enfermos que necesitan hospitalización, está creciendo a un ritmo muy rápido y de continuar así provocará que se sature el sistema de salud", puntualizó.



En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario mexiquense enfatizó que su administración se preparó desde un inicio para esta pandemia, con diversas estrategias como la reorganización de 106 hospitales del sector público, la asignación de 30 de éstos para atender exclusivamente casos de coronavirus, así como el aumento de equipo médico o la adecuación de espacios como el Centro de Convenciones de Toluca, o un hospital inflable en Ecatepec para recibir pacientes, entre otros.



"Desde el inicio de la pandemia nos hemos estado preparando para los momentos más difíciles, hemos reorganizado los 106 hospitales de todo el estado, hemos definido 30 Hospitales COVID, hemos preparado pisos completos, debidamente aislados, protegidos para la atención de los pacientes positivos.



’También hemos aumentado el equipo médico, camas ventiladores, además estamos adaptando otras instalaciones para poder atender a más personas", especificó.



Alfredo Del Mazo explicó que de mantenerse el actual ritmo de contagios, no alcanzará la capacidad de los hospitales para atender al mismo tiempo a los enfermos que van a requerir atención, por lo que enfatizó la importancia de evitar salir de casa, o hacerlo solamente para alguna actividad escencial.



"Si se mantiene este ritmo, aún con todo lo que hemos previsto, muy pronto llegaremos al punto donde todos los hospitales estén llenos. Esto significa que no habría camas suficientes para atender a todos los enfermos contagiados por el coronavirus.



"Necesitamos bajar el ritmo de contagios, de enfermos, para que las personas que necesitan hospitalizarse, puedan hacerlo, tengan un espacio, tengan una cama y puedan ser atendidos adecuadamente", enfatizó.



Finalmente, reiteró la importancia de continuar aplicando medidas como que una sola persona sea la que salga hacer las compras de la familia, mantener las medidas de higiene, usar cubrebocas y mantener la sana distancia.