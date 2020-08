Alfredo del Mazo llama a padres de familia a cuidar de todos y apoyar el regreso a clases por Tv e Internet

Destaca que esta acción tiene como finalidad cuidar de la salud de la niñez y juventud mexiquense, ya que el semáforo naranja indica que existe todavía alto riesgo de contagio.

•Pide a los padres de familia hacer un esfuerzo para que sus hijos continúen con su proceso de enseñanza a través de esta modalidad.

•Reitera que el regreso a clases presenciales será hasta que el color del semáforo epidemiológico sea verde.



Tenancingo, Estado de México, 4 de agosto de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que el regreso a clases para el nivel básico será el 24 de agosto en la modalidad no presencial, por lo que la forma de trabajo se llevará a cabo a través de la televisión e internet, e invitó a los padres de familia apoyar a sus hijos con sus tareas y actividades escolares.



’A partir del 24 de agosto van a regresar las clases, pero a distancia, eso no quiere decir que no haya clases, eso quiere decir que hay que preparar a los niños como se hacía normalmente para la escuela, levantarlos temprano, prepararlos, ponerlos a los horarios de las cosas que tienen que hacer, ayudarles con la tarea’, comentó.



Asimismo, indicó que los alumnos de nivel medio superior y superior regresarán a clases poco a poco, dependiendo de la región en la que se encuentren.



’El 24 de agosto ya retoman clases primaria y secundaria, y nivel medio superior y superior irán poco a poco dependiendo cada zona, cada región, retomando las clases, lo que es muy importante es que a partir de esa fecha todos ayudemos y apoyemos a nuestros hijos para que estén haciendo sus tareas, en contacto con el maestro, con la maestra, que pueden estar en contacto con ellos lo más posible, con la escuela a distancia’, agregó.



Alfredo Del Mazo pidió a los padres de familia a hacer un esfuerzo adicional en este tema para que los alumnos continúen con su proceso de aprendizaje y formación, y dio conocer que se entregarán los libros de texto gratuitos, los cuales se van a repartir las próximas semanas.



Durante la entrega de tarjetas del programa Salario rosa, Del Mazo Maza explicó que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que las clases se darían a través de diversos canales de televisión.



Señaló que esta acción se da porque al estar en semáforo epidemiológico color naranja, existe un riesgo alto de contagio, y el objetivo principal es cuidar de la salud de los niños y jóvenes mexiquenses.



Puntualizó que para regresar a clases presenciales se requiere que el semáforo epidemiológico llegue a color verde, lo cual permitirá no exponer a la comunidad estudiantil.



’Para regresar a las clases, necesitamos llegar al semáforo verde, para que no haya riesgo de contagio, porque no podemos exponer a nuestros niños, ni tampoco podemos exponer a todas las familias, que una vez que van los niños a la escuela y regresan se puedan contagiar, el regreso será hasta el semáforo verde’, enfatizó.



El Gobernador del Estado de México recordó que por la pandemia de COVID-19 el ciclo escolar anterior tuvo que terminar antes y en la modalidad de clases virtuales.



En este sentido, destacó que el esfuerzo que todos hagan permitirá regresar a las actividades cotidianas, por ello, reiteró tres medidas fundamentales que se deben llevar a cabo para cuidar de la salud de todos, las cuales son el respetar la sana distancia, usar cubrebocas y lavarse las manos constantemente.



’Tenemos que seguir cuidando la salud de todas, de todos, y esperemos, que con el esfuerzo de todos, porque además esto depende de que todos hagamos lo más posible por cuidarnos y por cuidarse cada quien a sí mismo, podamos pronto ir retomando y regresando a una nueva normalidad’, apuntó.