Alfredo Del Mazo Maza no quiere donar un terreno para un hospital del IMSS que construiría la federación en Nezahualcóyot: Juan Hugo de la Rosa

Por Luciano Tapia



NEZAHUALCOYOTL, MÉX.-Pese a que el gobierno de la república a través del Instituto Mexicano del Seguro Social cuanta ya con los recursos financieros para construir en este municipio una clínica hospital de especialidades para atender a más de 500 mil derechohabientes vecinos de este municipio que se quedaron sin la protección social al quedar inhabilitada la clínica 25 del IMSS que quedó inservible por los temblores, el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza niega ceder el predio lote 7D polígono IV ubicado en el ex Lago de Texcoco, Bordo de Xochiaca en desuso, informó el presidente municipal, Juan Hugo de La Rosa García.



Indicó que el pasado 18 de marzo ingreso la petición formal con el expediente PM/0566/2020, esto, luego de consultar al Instituto de la Función Registral que aclaró que el dueño del predio es el gobierno del Estado de México, revela el antecedente registral partida electrónica 00026416 que mostró.



Extrañamente la respuesta negativa del GEM a través de Diana Lidia Luna Olivares directora de Normatividad y Control Patrimonial, expone que una vez revisado en el Sistema Inmobiliario del gobierno estatal, comunica que no se cuenta con ningún predio inmueble con dichas características señaladas por lo que no es posible la petición.



Explicó que al momento la población de los municipios de la región oriente carecen de un hospital de traumatología, aclaró que hoy el Hospital de La Perla, como Gustavo Baz, están saturados y si se considera que los habitantes que viven en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Juchitepec, Ozumba, que no cuentan con la protección social, obliga al sector más desprotegido a padecer de enfermedades por falta de asistencia médica hospitalaria.



Juan Hugo de la Rosa, afirmó que el costo de la construcción de dicho hospital estaría a cargo de la federación, ya lo visitaron y aprobaron la petición del gobierno municipal, con la negativa del gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, seguirá en la lucha por encontrar un espacio para bien de la población más pobre.