Alfredo del Mazo quiere endeudar con 13,500 MDP más el Estado de México

Aquí te presentamos el comunicado del Senador



A las y los diputados locales de morena del Estado de México:

Me dirijo a ustedes con el afecto y respeto mutuo que nos tenemos desde que empezó la LX legislatura del congreso mexiquense.



Como siempre, mido con mucha responsabilidad el alcance de mis palabras y el hacerlas publicas. Hoy lo hago porque la circunstancia lo amerita.



El Estado de México sufriría un terrible golpe a sus finanzas publicas y en consecuencia a su desarrollo económico y social, si la legislatura aprobara la propuesta del gobernador Del Mazo de endeudar a nuestra entidad con 13,500 millones de pesos.



He recibido comentarios de algunos de ustedes donde me expresan su preocupación por esta posibilidad y lo mismo de varios amigos legisladores federales y alcaldes, mujeres y hombres.



La deuda que Alfredo del Mazo recibió al inicio de su mandato fue del orden de los 40 mil millones de pesos. Desde que llego al señor del Mazo se le han autorizado varios prestamos en tan solo tres años de gobierno; estos suman 10 mil millones de pesos, mas una autorización de crédito, bajo el esquema APP’s, por 13 mil millones de pesos, estos últimos destinados para arreglar los famosos caminos del Sur.



Es decir, al señor Alfredo del Mazo el congreso de mayoría morenista lo ha respaldado, entre otras cosas, con créditos por 23 mil millones de pesos, sin contar los intereses de los primeros 10 mil millones.



En tres años de gobierno de del Mazo la deuda del Estado de México creció un 55% comparada con la que dejo Eruviel Ávila.



No se puede quejar el señor Alfredo del Mazo de una cerrazón o actitud oposicionista de morena y sus aliados porque estos datos muestran lo contario. Por eso estoy convencido de que no puede endeudarse mas al Estado de México, ni con esos 13 mil millones de pesos que solicita del Mazo, ni con un solo millón.



A del Mazo se le ha apoyado sin regateos. Quiere mas dinero, pero no ahorra. No vemos un programa severo ni blando de austeridad. No vemos que la corrupción en el Estado haya desaparecido, al contrario. ¿Así quieren que les autoricemos mas deuda? Vemos un año 2021 donde habrá elecciones y quieren recuperar sus municipios y el Congreso local.



Se habla de que una parte de esos recursos son para obras federales; aeropuerto Santa Lucia, metrobús la Paz – Chalco. El gobierno federal tiene recursos para esas obras. Como ejemplo, Hacienda retiro el Fortaseg y el fondo metropolitano para 2021, siendo unos miles de millones de pesos que ya no irán a los municipios mexiquenses y que bien pueden ser destinados para los proyectos mencionados.



Se deja correr la versión que desde Hacienda esta el interés en que se apruebe la deuda. Si el presidente de la república ha manejado su gobierno, respetando su bandera de no endeudar al país para nada, a pesar de la pandemia, ¿Por qué habrían de pedir a los diputados del Estado de México que ellos si endeuden a su Estado?



Lo que deben recomendar los funcionarios de hacienda al gobierno priísta de del Mazo son las medidas de ahorro, austeridad y combate a la corrupción que ha hecho el presidente de la república. No checa. mas bien choca esta tesis pueril de que Hacienda es la responsable de que se endeude mas el Estado de México.



He conversado ampliamente con el diputado Maurilio Hernández y hemos coincidido plenamente en esta posición que hoy transmito a todas y todos nuestros compañeros alcaldes y legisladores. Mi respaldo absoluto al coordinador Maurilio y a los diputados locales de la 4T.



Por lo anterior, respetuosamente expongo mi posición pública de rechazar de manera contundente el endeudamiento solicitado por el gobierno del Alfredo del Mazo Maza. Ni los congresos locales que tuvieron Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila les autorizaron deuda como la que pretende hoy el gobierno priista mexiquense, pero con un Congreso de mayoría morenista.



Espero de ustedes, con estos y otros elementos que están a su alcance, actuen en favor de los 18 millones de mexiquenses y la generación futura y cumplir a cabalidad el nombre que nuestra entidad tiene; el Estado libre y soberano de México.



A T E N TA M E N TE

Higinio Martínez Miranda

Senador de la República por el Estado de México