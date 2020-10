Alfredo del Mazo reconoce al personal del Sector Salud por su entrega y compromiso con la salud de los mexiquenses durante la pandemia

Señala que, producto de la labor de los trabajadores de la salud, antes de que iniciara la pandemia en el país, el Edoméx se preparó para contar con la capacidad de recibir a todas las personas que requieren atención médica.

•Informa que se adaptaron 58 hospitales, se instalaron 70 Unidades Médicas Móviles y se conformaron brigadas, entre otras acciones

•Refiere que los más de 24 mil médicos que forman parte del sector han otorgado cerca de 38 millones de consultas, y se han aplicado más de 30 millones de vacunas en lo que va de esta administración.



Toluca, Estado de México, 23 de octubre de 2020. En la conmemoración del Día del Médico, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza reconoció a las y los doctores mexiquenses, y dijo que su esfuerzo y sacrificio para hacer frente a la pandemia por COVID-19 es una muestra del compromiso que tienen con la salud de la sociedad, de la que son pilar y ejemplo.



Al encabezar esta ceremonia, el mandatario mexiquense pidió un minuto de silencio en memoria del personal médico que perdió la vida luego de contraer esta enfermedad, al atender a pacientes, y también entregó reconocimientos póstumos a familiares de médicos, enfermeras y demás trabajadores de instituciones como el Issemym, IMSS e ISEM.



"Hoy es un Día del Médico distinto al que reconocemos y celebramos tradicionalmente. Quisiéramos poder estar reunidos con muchos más, para poder celebrarlos el día de hoy, pero hoy empezamos reconociendo a quienes ya no están con nosotros, a esposos, hermanos, padres de familia, hijos que, dedicando su vida, arriesgándola, trabajando por la salud y bienestar de los demás, han partido y ya no están con nosotros", expresó.



En el Museo José María Velasco, Del Mazo Maza reconoció, a nombre de la sociedad mexiquense, el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud a través de largas jornadas laborales, sacrificio de tiempo con sus familias y por poner en riesgo su vida para combatir esta enfermedad, y lamentó que en esta batalla muchos hayan dejado la vida.



En el mensaje que dirigió a médicas y médicos del Edoméx, Alfredo Del Mazo consideró que esta profesión requiere que quien la ejerce esté comprometido para pensar y actuar de manera oportuna, ya que implica comprender y aliviar el dolor de los demás y servir al bienestar de las familias, pues las y los doctores acompañan a las personas en las diferentes etapas de su vida.



Recalcó que, producto del trabajo de este sector, antes de que iniciara la pandemia en el país, la entidad se preparó para contar con la capacidad de atender a todas las personas que requieren atención médica.



Informó que después de estos meses de pandemia, actualmente la cantidad de pacientes hospitalizados e intubados ha disminuido considerablemente, y confió en que la ciudadanía atenderá las medidas preventivas correspondientes para lograr retornar a las actividades.



"Gracias a todo el sector salud y hoy, siete meses después de que inició esta difícil situación, vemos cómo sí ha disminuido el número de hospitalizados, llegamos a estar en niveles de cerca de 2 mil 850 hospitalizados por COVID, a tener más de 460 personas intubadas; respirando con un ventilador.



"Y hoy en día estamos en mil 680 personas hospitalizadas, con 274 personas intubadas, que están luchando por salir adelante y por sacar adelante está difícil situación", especificó.



Agregó que, a pesar de lo difícil de la emergencia sanitaria, el sector salud del Estado de México no se ha detenido, al contrario, redobló sus esfuerzos y sigue atendiendo hoy en día la pandemia, con un trabajo profesional, cotidiano y sensible.



El Gobernador también externó que el trabajo previo que en la entidad se realizó ayudó a que el ritmo de contagios fuera menor, y que se adaptaron 58 hospitales, se instalaron 70 unidades médicas móviles, se conformaron brigadas médicas para detectar brotes y casos de COVID en el estado, entre otras acciones.



"Quiero reconocer que gracias a todo el esfuerzo que se hizo desde antes de que iniciara la pandemia en nuestro país, gracias a la preparación que se hizo por parte del sector salud es que se logró avanzar.



"Vino un proceso de capacitación, de reconversión, definición de 58 espacios, 58 hospitales para atender a los pacientes que tuvieran algún caso de contagio por COVID, se instalaron 70 unidades médicas móviles afuera de los hospitales, como filtros, para prevenir más contagios hacia adentro o de las personas que vinieran y no tuvieran contagio, evitar que se fueran a contagiar de esta enfermedad", subrayó.



En el marco de esta conmemoración, en la que estuvo acompañado por el Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, Alfredo Del Mazo dio a conocer que los más de 24 mil médicos que forman parte del sector, han otorgado cerca de 38 millones de consultas y se han aplicado más de 30 millones de vacunas en lo que va de esta administración .



Destacó también la disminución de la mortalidad de menores de cinco años, en 16 por ciento, mientras que para atender el cáncer, se realizaron más de 1.5 millones de acciones en exámenes, consultas, exploraciones para detección y tratamiento de esta enfermedad que identificada oportunamente, se puede curar, además que la campaña de vacunación contra la influenza lleva 33 por ciento de avance.