Alfredo del Mazo y O’shea Cuevas unos viles mentirosos no hay videollamadas ni informes de pacientes en hospital las Américas

Después de que se llevaran a cabo los disturbios de la noche del pasado viernes en el Hospital General ’Las Américas’, en el municipio de Ecatepec, donde familiares de pacientes contagiados con COVID-19 entraron a la fuerza y se enfrentaron a elementos de seguridad por no recibir información de sus enfermos, la Secretaría de Salud del Estado de México, a cargo del Dr. Gabriel J. O’ Shea Cuevas, al siguiente día dio a conocer que ya había entregado equipo de telefonía móvil al personal médico de dicho nosocomio, para que a través de video llamadas, se pudieran comunicar los familiares con sus pacientes internados, sin embargo, al día de hoy los familiares de los enfermos, refirieron que no les han dado informes desde el 30 de abril y mucho menos han hecho las mentadas video llamadas, y el día de ayer personal de seguridad les manifestaron que hoy a las 9:00 am supuestamente ya se realizarían las video llamadas, a pesar de ello, hasta el cierre de esta edición no habían dado informes de ningún tipo.



Es así, que la información que se dio a conocer respecto a que la SSEM, a través de un comunicado emitido en redes sociales, detalló que se les enviaron 20 tabletas, para que, quienes acompañan a los enfermos no accedan al hospital, como parte de las medidas de seguridad para prevenir contagios de COVID-19, esto ha sido una farsa.



Asimismo, en su momento el director del hospital Josué López Vázquez les explicó a los familiares de los enfermos que se instalarían ’carpas’ de información en el exterior del hospital, donde pondrían los horarios a fin de que tuvieran conocimiento de la evolución de sus enfermos, no obstante, hasta hoy lunes 4 de mayo tampoco se ha llevado a cabo nada de lo que supuestamente prometieron.



De igual forma, la Secretaría de Salud informó que a fin de dignificar el trato a los cuerpos, se instalaría una cámara frigorífica de reemplazo, sin embargo, pudiera ser, que así como no han llevado a cabo ni las video llamadas, ni las carpas de información, mucho menos han de haber instalado la cámara de refrigeración.



Ahora también resta esperar lo que prometió la Secretaria de Salud, de que en los próximos días se incrementaría la plantilla del hospital con más de 30 doctores, enfermeras y auxiliares, ya que en el momento de los disturbios el personal médico en turno brillaba por su ausencia.



Finalmente, cabe resaltar que el día del zafarrancho, llegaron al Hospital las Américas, 40 elementos de la policía municipal y 30 elementos de la Guardia Nacional, quienes supuestamente permanecerían en el lugar para resguardar al personal del nosocomio, no obstante, al saber de la presencia de medios de comunicación, que arribaron al lugar para constatar sí ya contaban los familiares de los pacientes con el servicio de las video llamadas y las carpas de información, de repente hicieron acto de presencia alrededor de tres elementos de la policía.