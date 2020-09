El presidente de la organización Servicios de Arrastre Mate y Asociados AC, Alfredo Mate, sigue en constante lucha por los más pobres de Acapulco, ya que antes y durante la pandemia, ha repartido apoyos alimentarios en distintas colonias, todo con recursos propios para el bienestar de las familias.



Alfredo Mate comentó que su labor no es suplir las obligaciones de los gobernantes, sino coadyuvar a llegar a zonas donde difícilmente políticos y funcionarios no acceden, ’nosotros tenemos la firme convicción de que no todo se lo podemos dejar al gobierno, sino que tenemos que poner nuestro granito de arena para ayudar a las personas que por distintas circunstancias viven en zonas alejadas y sin un sustento económico que les permita sobrevivir en esta contingencia’, acotó.