’Algo oculta rector de la UAEM’: Maurilio Hernández

Toluca, Méx., a 22 de septiembre de 2020. La negativa del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca, para permitir que el contralor Victorino Barrios Dávalos, designado por la Legislatura ocupe su cargo, es muestra de que algo oculta en la máxima casa de estudios mexiquense.



Así lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, a 12 días de que el Congreso Mexiquense ejerciera su facultad para el nombramiento del contralor interno de la institución y no le han permitido entrar en funciones, con el argumento de que no hay claridad en las labores que desarrollará.



Precisó que evalúan el camino jurídico a seguir, y están en espera de un informe del Contralor, respecto de las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al mandato de la Legislatura.



’Están incurriendo en un desacato, el rector y las autoridades universitarias, y esto implica dos medidas; una de carácter penal, que se puede acudir ante la Fiscalía por el desacato, y otra de carácter administrativo’, aseveró el presidente de la Jucopo.



Lamentó que pese a los llamados realizados para que se acate la ley, y respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirma la facultad de la Legislatura para nombrar al Contralor, ’el rector sigue en esa posición de tozudez y de cerrazón’.



Maurilio Hernández apuntó que el nombramiento de Victorino Barrios es un asunto legal, no de ocurrencias, por lo que si es necesario presentarán una denuncia penal en la Fiscalía.



’Invitamos al Rector concretamente, a que cumpla con una disposición no solo de la Corte, porque hay una sentencia que no está acatando y se está exponiendo a poder ser sancionado incluso hasta con la suspensión’, señaló.



El líder de la bancada morenista consideró que con esta actuación el Rector muestra su cerrazón a la transparencia de las instituciones.



’No sé si algo ocultan, ¿por qué se niegan a que entre un Contralor que no está a su modo? Porque algo ocultan, esa es la conclusión a la que llego’, acusó el también líder de la bancada de Morena.