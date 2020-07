Alguien dijo que la catedral de Chartres es Dios convertido en piedra.



Hiperbólica frase, es cierto, pero el viajero levantó inconscientemente la mirada a las alturas al verse frente a esa maravilla. El amigo que iba con él comentaría después: ’Aquí se me quitó lo ateo por dos horas’.



Entiendo que fueron los positivistas los que calificaron de ’edad oscura’ a la Edad Media.



Luminosa en verdad fue esa etapa de la historia humana. Más justa para calificarla me parece la expresión ’edad de la fe’.



Muchas oscuridades, sí, hubo en ese tiempo, aunque quizá no tantas como en este nuestro.



Aun así en aquella época brilló siempre la luz de la fe.



Esa luminosidad pervive en la portada de la catedral de Chartres.



El viajero guarda todavía su resplandor.







¡Hasta mañana!...