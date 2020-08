Algunas contradicciones en torno al covid

1) se ha mentido a los ciudadanos desde el principio;



2) se ha desinformado –a propósito— con noticias contradictorias;



3) no estamos ante un virus asesino;



4) las personas no fallecen por el virus, sino, en todo caso, con el virus;



5) todos los fallecidos tenían patologías preexistentes;



6) la media de edad de los fallecidos ronda los ochenta años;



7) muchos mayores no fueron atendidos, sino sedados directamente;



8) los residentes en centros de mayores no fueron admitidos en los hospitales;



9) a muchos mayores se les aplicó morfina para dormirlos, sin otro tipo de atención;



10) muchos no murieron con el Covid;



11) a muchos se les diagnosticó Covid sin siquiera hacerles la prueba;



12) muchos jóvenes y gente de mediana edad acudieron en masa a urgencias tras la alarma de la pandemia y por eso se colapsaron los hospitales;



12) a los médicos se les engañó con el protocolo;



13) muchos enfermos murieron hiperventilados;



14) otros fallecieron por recibir tratamientos en fase de experimentación;



15) una parte de los enfermos falleció por aplicar tratamientos demasiado agresivos y en grandes dosis;



16) hubo negligencia y mala praxis;



17) se prohibió hacer autopsias;



16) se empleó el protocolo de guerra o triaje de guerra –salvación de enfermo en relación a años de vida—;



19) las pruebas PCR no sirven para detectar carga viral;



20) la mayoría de los positivos no tienen Covid;



21) se puede dar positivo estando sano;



22) los asintomáticos son personas sanas y, por tanto, no contagian;



23) el confinamiento ha sido una medida desastrosa;



24) la mascarilla es perjudicial para la salud y no evita el paso del virus, aparte de crear un caldo de cultivo para otros patógenos;



25) el miedo es más peligroso que el virus porque baja las defensas;



26) el remdesivir no cura –aunque lo diga Soros, que tiene intereses en la farmacéutica—;



27) una vacuna no es necesaria ni segura –aunque lo diga Gates—;



28) el Ministerio de Sanidad se niega a entregar las pruebas de la eficacia y seguridad de las vacunas;



29) los fabricantes de la vacuna contra el Sars-Cov-2 piden impunidad por los posibles efectos adversos;



30) el dióxido de cloro elimina todo tipo de virus y bacterias, incluido el Sars-Cov-2;



31) miles de médicos en todo el mundo están salvando vidas con el dióxido de cloro;



32) no se está teniendo en cuenta la declaración de Helsinki;



33) la OMS está financiada por la industria farmacéutica;



34) el director de la OMS fue líder de un grupo catalogado como terrorista en EE.UU., trabajó para Bill Gates y fue designado por China para dirigir toda esta inmensa obra teatral;



35) las frecuencias de la red 5G –tema tabú del que está prohibido discrepar—contribuyen a la enfermedad porque dañan el sistema inmunitario;



36) se quiere reducir la población en varios millones;



37) una persona sana tiene la misma probabilidad de morir por Covid como por un accidente yendo a trabajar;



38) no se trata de una enfermedad nueva, lo diferente es la manera de testar a un individuo