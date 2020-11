Aliancistas aplican mecate corto a AMLO





Cuando en mi barrio, alguien trae asediado a otro, suele comentarse que lo trae de mecate corto. Así traen los 10 gobernadores aliancistas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ayer ni siquiera le perdonaron que era día inhábil y de los de mayor tradición para los mexicanos por lo de los muertos.



Igual le enviaron su tercera carta donde le proponen: que ningún estado reciba en 2021 menos que lo participado por la federación en 2020.



Y que adicionalmente se haga una distribución geográfica de presupuestos pendientes como el del Insabi y la SCT, además de incluir en el gasto federal proyectos de infraestructura que tengan impacto en la reactivación económica de los estados.



Pero quizá lo más importante sea crear un Fondo de Estabilización para que, en caso de que no se alcance la meta de la recaudación federal participable, se compense con remanentes de operación del Banco de México o de subejercicios en 2020. Se habla de que estos podrían representar más de 800 mil millones de pesos.



La cuarta y última propuesta de la carta de los aliancistas de ayer, es la creación de un Fondo para la atención de emergencia sanitaria Covid-19 en los estados a fin de compensar el impacto de gastos hechos para enfrentar esta pandemia.



Cierran su texto con esta reflexión:



’El 2021 será un año extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales. El contar con al menos los mismos recursos por estados y municipios de parte de la federación, permitiría atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional’.



Intercambiarán medicamentos



Previamente, reunidos en Michoacán, los aliancistas acordaron que en tanto no tengan una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la necesidad de responder a la demanda de atención en salud y medicamentos por parte de sus poblaciones, intercambiarán medicinas entre ellos.



Lo urgente, ante el retraso de envío de insumos y medicamentos por parte de la Federación, será -dijeron-, atender el incremento de contagios de Covid-19. Y se declararon en sesión permanente ’ante la diversidad de temas sociales y económicos que ha traído consigo la pandemia por Covid-19’.



Por lo pronto, para implementar el intercambio de medicamentos y tratamientos, insumos y equipos, ayer se reunieron los secretarios de Salud de Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Durango, Durango, Guanajuato y Tamaulipas.



Insisten en reunirse directamente con él



Todo lo anterior no disminuye sino incrementa, dicen, la necesidad de establecer un diálogo directo con el Presidente de la República, de quien esperan cumpla pronto su compromiso hecho hoy hace una semana de que dialogaría con los aliancistas. Como usted, compartimos la preocupación de que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Por ello, reiteramos la disposición a investir a nuestro diálogo de República, federalismo y respeto. Cuente con ello.



Al igual que usted, pugnamos por un país equitativo en todos sus órdenes. Como gobernadores, estamos conscientes de la corresponsabilidad que nos atañe en el bienestar de todos los Estados y municipios. Por ello, ponderamos un federalismo solidario, pero también sostenible.



México exige unidad y trabajo. Cerremos filas con México.



Atentos a su disposición, respetuosamente le solicitamos sea tan amable de fijar fecha para una reunión de trabajo y considerar los siguientes temas a tratar:



– Presupuesto federal 2021; apoyos especiales con motivo de las crisis sanitaria y económica; ruta para revisar el Sistema Nacional de coordinación fiscal; compromisos para fortalecer el Paco federal.



Los gobernadores le urgen a que su encuentro sea a la ’brevedad posible’.



Como se ve, lo traen corto, asediado, para que acuerden con él en cada uno de los 4 puntos anteriores. Esos cuatro temas son la agenda de los aliancistas.



A ver si pronto los recibe, porque de lo contrario ellos le seguirán enviado una carta diaria.



Ramírez Cuéllar pide revisar encuestas del INE



En coincidencia con el diputado Porfirio Muñoz Ledo y su corriente Modem integrada por diputados y cuadros importantes de Morena, el todavía presidente de este partido, el también diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar exigió crear un grupo que analice las encuestas con que el INE otorgó la presidencia de Morena al diputado Mario Delgado.



Ante las crecientes dudas sobre este proceso y luego de que el matemático Raúl Rojas, investigador de la Universidad Libre de Berlín, accediera a los resultados y metodología de los sondeos para elegir al nuevo presidente de Morena, y concluyera que ’carecieron de rigor’, y por ello no son confiables, Ramírez Cuéllar consideró necesario que la dirigencia y bases de su partido sepan la verdad.



’La determinación ya está resuelta o en vías de resolución por parte del Tribunal Electoral, sólo falta resolver la impugnación que presentó el diputado Muñoz Ledo….’, recordó.



En el Senado no bajan la guardia



Ante la urgencia de tramitar temas esenciales para los mexicanos, y con el ánimo de resguardar la salud y la vida de los legisladores y sus equipos, Ricardo Monreal reveló que ya tiene el borrador del proyecto que permitiría realizar sesiones a distancia.



Con ello, dijo, se busca dar respuesta a la ola de contagios de Covid-19 que afectó a varios legisladores y trabajadores de esta cámara.



’He enviado a las y los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado una propuesta de acuerdo para celebrar sesiones de comisiones y plenarias a distancia, de manera digital.



’La propuesta contiende pasos para programar y convocar a sesiones plenarias de carácter excepcional, reuniones de la Mesa Directiva y de comisiones.



’Aun cuando la mayoría de las sesiones se realizaría vía telemática, los asuntos del orden del día se deliberarían de manera presencial en el salón de sesiones.



’De conformidad con las medidas sanitarias vigentes, sólo podrán encontrarse hasta 50 integrarse del Senado, por lo que cada grupo parlamentario determinará qué legisladores estarán presentes.



’De Morena, sólo podrán ingresar 22 senadores; diez del PAN; seis del PRI; tres de Movimiento Ciudadano; tres del PVEM; dos del PT; dos del PES; uno del PRD y uno independiente’, explicó.



El presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que, de aprobarse este acuerdo, después se podrá plantear una reforma al reglamento interior del Senado, como en una iniciativa de ley que asegure que independientemente de la situación sanitaria del país se pueda continuar con los trabajos legislativos, precisó.



Temas



Por lo pronto esta semana en San Lázaro, se tiene programado tramitar la Ley Orgánica del Congreso (referente a Institutos de la Cámara de Diputados); varios dictámenes de Consenso; una reforma al reglamento de la Medalla Eduardo Neri para entregarla de manera extraordinaria al personal que ha contribuido a mitigar los efectos de la pandemia y, el jueves, la Ley Federal de Derechos; la Miscelánea Fiscal para concluir la Ley o Presupuesto de Ingresos y, si hay tiempo, una reforma sobre Lenguas nacionales y otra sobre Sistema nacional de cuidados.



