Alianza federalista y democracia

Sí están en su derecho y ejercen la democracia los 10 gobernadores que abandonaron la CONAGO afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que en su administración se admite los puntos de vista diferentes y se respeta la libertad de decisión, no hay imposición y cada quien está en libertad de actuar como mejor convengas a sus intereses.

Sin embargo, como lo señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, representan al 31% de la población con 39 millones 192 mil 600 habitantes y en el segundo trimestre del 2020 registran una Inversión Extranjera Directa de 3 mil 084 mdd, el 40% nacional. Las exportaciones ascienden a 55 mil 622 mdd, 59% del país; 7 millones 729 mil 189 empleos formales, y un PIB per cápita de 195 mil 740 pesos, mientras que en el resto del país es de 161 mil 775 pesos.

Esto da idea de su potencial y de su capacidad económica para actuar con independencia respecto al centro del país, y del porqué las intentonas separatistas de diversas regiones del centro y del norte de la República en distintas etapas de la historia, al sentirse marginadas y aisladas del resto del territorio nacional, además de la notable influencia de la dinámica de nuestro vecino del norte.

Las condiciones actuales representan, un momento propicio para alentar, aunque el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles lo niega, una actitud rupturista y separatista que, indudablemente, no conseguirán aunque dudamos que ese sea el propósito; pero sin duda los alienta un propósito político pues en lo económico, de acuerdo a las cifras, van a todo trapo.

TURBULENCIAS

Ni Cambalache tiene los cortes de la CNDH

En las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico están los mejores cortes de carne que ni Cambalache los tiene, de acuerdo a los conocedores y la exhibición de las finas carnes que exhibieron las mujeres violentadas que ocupan las oficinas de Rosario Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social Rosario Ibarra. Y en reconocimiento a su trayectoria como defensora de los derechos humanos, su hija ocupa el cargo. Y en ese sentido, no es lejano que el principal dirigente de la lucha social en Oaxaca en el 2006, Flavio Sosa Villavicencio, ocupe la secretaría general de Morena, cuyo liderazgo está en disputa entre el veterano Porfirio Muñoz Ledo y el representante de la nueva generación de políticos morenistas, Mario Delgado Carrillo. Sosa Villavicencio ha manifestado que los luchadores sociales han aportado mucho al país y merecen posiciones dentro de la estructura nacional…Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reveló que en México, al contrario de Estados Unidos donde no se litiga en contra de los laboratorios farmacéuticos, se analiza la vía legal para proceder en contra de los responsables de la vacuna –cuando se autorice- en caso de que ésta cause daños a personas…El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal y el encargado de la Delegación Federal de la SEP en Oaxaca, José Miguel Navarro Martínez se reunieron con el secretario general de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández e integrantes del Comité Ejecutivo Seccional para conocer los resultados del proceso de admisión a la educación básica, ciclo escolar 2020-2021 y los elementos multifactoriales tomados en cuenta, entre los que se encuentran la acreditación de estudios mínimos de licenciatura y la formación docente pedagógica, con los cuales fue presentada una lista de 637 aspirantes aceptados para Oaxaca. Villarreal dijo que el diálogo ha permitido exponer temas relevantes en la agenda educativa, como el tratado en esta reunión y considerado fundamental en el quehacer educativo, pues cada maestra y maestro en servicio, lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad como pilar de la educación. ’En sus manos está el futuro educativo de varias generaciones de estudiantes’…

