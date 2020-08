Alianza Morena - Empresarios

En nuevo intento por impulsar y establecer un pacto social que permita reactivar a la brevedad la economía, cada vez más deteriorada y desatendida por el Gobierno Federal, el sector empresarial está más que adelantado en la conformación de una alianza con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Esta alianza no es casual sino producto de diversas pláticas y acuerdos entre los principales dirigentes de la iniciativa privada, particularmente Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, a quien los empresarios han recurrido para instrumentar un plan de reactivación, mismo que ha sido desoído en diversas ocasiones por el inquilino de Palacio Nacional.



Para nadie es un secreto que Ramírez Cuéllar, expresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, actualmente diputado con licencia, goza de simpatía entre el sector empresarial desde hace mucho tiempo por su pragmatismo político y sensibilidad para tratar asuntos económico-sociales y más ahora que la numeralia de la realidad del país supera las fantasías de quien detenta el poder presidencial. Para muestra un botón:



La encuesta telefónica de ocupación y empleo de junio indica que 5.7 millones de personas regresaron al mercado laboral en ese mes. 4.8 millones de ellas se reincorporaron a la ocupación, la mayoría en el sector informal.



El número de personas que dejaron de trabajar en comparación con marzo se redujo a poco más de 7 millones con relación a los 12 millones en abril. Sin embargo, dicho incremento se debe simplemente a la apertura de establecimientos que estaban cerrados. Más aún, el cambio en el número de afiliados al IMSS en julio fue nuevamente negativo, lo que demuestra que no se puede hablar todavía de una recuperación franca del empleo.



La reapertura parece haber causado ligeros aumentos en la confianza empresarial. Pero este indicador cualitativo, al igual que la confianza del consumidor aún se encuentran en terreno pesimista. Por tanto, la baja confianza y elevada incertidumbre no permiten anticipar por ahora una recuperación del consumo y la inversión y, por lo tanto, del crecimiento de la economía.



Pacto económico



Ante esta situación, Morena y el Consejo Coordinador Empresarial impulsan medidas para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de la población, tras los efectos de la pandemia del Covid-19 en la economía de México.



Se supo que en este plan también se ha involucrado a las secretarías de Hacienda Crédito Público, que encabeza Arturo Herrera, y la de Economía, cuya titular es Graciela Márquez.



Se pretende diseñar un plan de diez puntos para incrementar los niveles de inversión pública y privada, poniendo el acento en el desarrollo regional y los proyectos de las entidades federativas.



También, impulsar la competencia económica ante el cierre de empresas y la posible concentración del mercado en algunos sectores dominantes que pueden dañar al consumidor.



De igual forma se pretende diseñar mecanismos para establecer una nueva relación de mayor corresponsabilidad entre municipios, estados y la Federación, para impulsar una mayor inversión en los tres ámbitos.



Además, se buscará ampliar la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para adquirir no sólo medicamentos sino otros productos en el extranjero, con el objetivo de abaratar los precios y, por lo tanto, beneficiar a los consumidores.



Al mismo tiempo se buscarán esquemas de capitalización de las pequeñas y medianas empresas e impulsar el turismo y el consumo, que han sido los más afectados tras la crisis derivada por la pandemia; se pretende unificar los esfuerzos de trabajadores, productores de alimentos, empresarios, fuerzas políticas y el gobierno en todos los niveles, para aprovechar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Morena participó en las mesas que organizó el Consejo Coordinador Empresarial desde el año pasado para diseñar un plan que impulse el crecimiento y hay coincidencias en reactivar la economía. Lo curioso es que quien parece no coincidir en ello es el presidente López Obrador, que no escucha ni hace caso a su gabinete y menos a sus correligionarios del partido.



Síganos en www.habitatmx.com



Escríbanos también a [email protected]



*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx