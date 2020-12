- Alianza PRD-PAN-PRI y PESH es ganadora: Héctor Chávez

- Comentarios del presidente están fuera de lugar, afirma líder del PRD.



El contexto en el que está inmerso el país, en el que se ha generado polarización desde la presidencia de la república, y se ha sacrificado apoyos a todos los sectores de la población, desde mujeres hasta campesinos, surge la necesidad de acordar entre las fuerzas políticas que ’sí saben gobernar’ para cambiar la correlación de fuerzas que impera en el Congreso de la Unión y del Congreso Local.



De esta forma, justificó Héctor Chávez Ruiz, dirigente estatal del PRD, la alianza conformada por los partidos PAN; PRI, PESH y PRD para enfrentar el proceso electoral en el que se renovará el Congreso Local.



Tras calificar de ’ganadora’ la alianza y señalar que ha generado temor en el gobierno, Chávez Ruiz explicó que el principal objetivo – es cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión y del estado, hemos visto que los que están no han querido discutir el 80 por ciento de las iniciativas que la oposición ha planteado. En lo local, se han enfrascado en otras discusiones y no hemos obtenido nada bueno, no hemos obtenido un beneficio en general para los ciudadanos’.



Aseguró que la meta es plantear una agenda común que beneficie a los ciudadanos, la cual ’rescate temas como el apoyo a mujeres violentadas, apoyos productivos, rescate de empresarios, mirar al campo, y a todos esos sectores que con este gobierno han quedado desprotegidos, ya sea en materia de salud o de apoyos sociales’.



Cuestionado en relación a cómo se justificará a la militancia una alianza con el PRI, Héctor Chávez comentó que no hay nada que agregar, toda vez que fue el Consejo Estatal (militancia) el que aprobó por mayoría de votos una alianza amplia. ’La militancia tiene conocimiento de que podíamos hacer una alianza de estas características’.



Sostuvo que la militancia entiende que hay necesidad de acuerdos para poder avanzar, pues las divisiones no llevan a nada bueno, ’y la polarización que existe en el país no es la más correcta y si no hacemos nada desde la oposición, el país seguirá por la ruta del deterioro que hemos tenido como hidalguenses y como mexicanos’.



Finalmente, en relación a las críticas emitidas por el presidente de la República en contra de la alianza, el líder del PRD aseguró ’están fuera de lugar, está preocupado porque sabe la alianza es competitiva, ganadora, sabe que va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, saben que con esta alianza se va a poder un freno a muchas de las ocurrencias que ha creado como política pública, más que criticar debería estar preocupado por atender las necesidades del país, hay más muertes, hay más desempleo, hay más inseguridad’.