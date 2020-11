Alianza PRI-PRD debe preocupar a la otra coalición: Rogelio Ortega

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 13 noviembre, 2020.-

Quien piense que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), están muertos, se equivocan y debe preocupar a la otra coalición, sostuvo el ex gobernador Rogelio Ortega Martinez.



En entrevista el ex mandatario opinó sobre la alianza PRI-PRD, la cual, desde su particular punto de vista, tiene amplias posibilidades de ganar el proceso electoral y rechazó la visión de quienes la ven moribunda "para mi goza de cabal salud".



Desde esta perspectiva, dijo que la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), si bien tienen las preferencias de la gente, dependerá de la carta que postulen a la gubernatura del estado, la que determinará que suban o que bajen.



El también catedrático, Ortega Martínez, confesó que también le sorprendió la alianza PRI-PRD, pero justificó que es entendible que se hayan decidido a ir juntos a las elecciones del 2021, porque este proceso será competido.



No dejó pasar por alto, que en esta ocasión Morena no contará con la figura del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por eso reiteró que todo dependerá que ganen la preferencia de la gente si postulan a un buen candidato o candidata.



Por lo que todavía no se puede pronosticar quien ganará la elección, pero si hay confianza de que la gente salga y vote, por el o la candidata de su preferencia.