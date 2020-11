Alianza PRI y PRD, no es un tema nuevo en Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, 10 de noviembre de 2020.- La coalición del PRI y PRD en Guerrero para participar con candidaturas comunes en las elecciones de junio del 2021, no es un tema nuevo en la entidad y cada partido político tendrá que asumir su responsabilidad histórica con su militancia, afirmó Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



En una breve entrevista, el ex delegado federal señaló que no le inquieta dicha determinación y por el contrario, dijo que ’a quién debe de preocupar es a ellos’.



Sandoval Ballesteros afirmó que el registro de la alianza entre el PRI y PRD, es parte de una cercanía que mantenían desde hace varios años ambos partidos y que hoy, se materializa de manera pública, lo que consideró, podría ser un interesante escenario político de estudio y análisis en Guerrero, donde se debe escuchar a la militancia, ver su reacción y los efectos ya que son tratos que se hacen desde arriba.



’No es un tema nuevo, ellos tendrán que asumir sus consecuencias por ese tipo de alianzas y ver qué reacción tiene en su militancia, la militancia del PRD votando por el PRI y la militancia del PRI votando por el PRD, veremos cuáles son los efectos. A mí me parece un interesante caso de estudio lo que va a pasar’.



Pablo Amílcar Sandoval expresó que cuando la clase política no recorre, no está oyendo a la gente, pueden ocurrir este tipo de desatinos que excluye a las bases.



*En Chilpancingo, se pronuncia a favor de las mujeres y la cultura popular



Este martes, el diputado local con licencia acompañado por su esposa, Lucía Carrillo Ovalles, estuvo en Chilpancingo donde se reunió con integrantes de la comunidad cultural de Guerrero, a quiénes les reconoció su aporte en este importante eje para la recuperación de las raíces y que han sido relegados en los últimos 30 años, por ello dijo que se debe de impulsar la cultura con nuevas políticas públicas, ’es muy importante proteger y promover ese tipo de acciones, que tienen que ver con nuestras hondas raíces y nuestro legado cultural’.



Más tarde, siguiendo las medidas de salud y acompañado de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, platicó con los vecinos de las colonias Obrera, Bellavista, Zapata, El Mirador, Xocomulco, Ampliación Bellavista y Cuernavaca, ahí reitero que ’solo se puede construir la transformación de Guerrero desde el territorio, con el respaldo y la voluntad del pueblo’, agradeciendo su emotivo recibimiento así como los planteamientos de sus problemas y las propuestas de solución en éstas colonias populares.



Posteriormente a invitación de su esposa Lucía Carrillo, participó en el encuentro denominado ’La Agenda Pendiente de las Mujeres’, donde líderes feministas como la recipiendaria de la presea Sentimientos de la Nación, María Luisa Garfías Marín, las activistas, Emma Cerón, Josefina Martínez, Lorenia Fernández, Blanca América Wences, la maestra Nora Velázquez, entre otras líderes, hicieron aportes de una agenda



sustentable a favor de los derechos de las mujeres que incluye, una sociedad digna, igualitaria, equitativa y segura para todos.