Las alianzas entre partidos de distinta ideología no siempre funcionan, por más esfuerzos que realizan los aliancistas. Las derrotas los vuelven a la realidad, aunque muchos insisten en concertarlas.



Con motivo de los comicios de junio de 2021, varios partidos han iniciado acercamientos para establecer mega alianzas que los conviertan en competitivos ante la marea de Morena que amaga con barrerlos en los distintos procesos electorales del año próximo.



El de 2021 está considerado como el proceso electoral más grande celebrado en México, donde 15 gubernaturas estarán en disputa, además de la Cámara de Diputados, una veintena de Congresos locales, cientos de presidencias municipales, 16 alcaldías en la CDMX y otra serie de cargos de elección popular.



El panorama es desalentador para los partidos opositores, ya que diversas encuestas posicionan a Morena como el partido con mayor respaldo ciudadano y que pudiera alzarse con una docena de gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que los partidos contendientes buscan la manera de aliarse y presentar un frente común que pueda ayudarlos a sobrevivir y hasta, posiblemente, ganar algunas posiciones que ahora se notan distantes de dicha posibilidad.



Tres partidos, otrora reinantes, mantienen acercamientos para establecer esa alianza que consideran necesaria y que para muchos suena antinatural (como asegura Manlio Fabio Beltrones), ya que los dos partidos que han gobernado al país (PRI y PAN) tan distantes ideológicamente pretenden unirse con otro (PRD) que durante 21 años mantuvo en su poder la capital del país y ahora se ve vaticinado por los agoreros como herido de muerte y a punto de perder el registro.



Esos tres partidos son los únicos que mantienen viva la relación con la organización ’Sí por México’, a la que los demás organismo políticos ven desde lo lejano.



De esa manera, PAN, PRI y PRD tendrán candidatos comunes en alianza y otros más de facto, para tratar de frenar la engrasada maquinaria de Morena, a la que tratarán de descarrilar, mediante el respaldo de los más de 500 organismo adheridos al proyecto de Sí por México que encabezan los dirigentes empresariales Gustavo de Hoyos y Claudio X. González.



La decisión está tomada por los tres dirigentes nacionales de esos partidos, Marko Cortés, PAN; Alejandro Rafael Moreno, PRI y Jesús Zambrano, PRD, aunque existen diferencias que deberán subsanar, para que la alianza fructifique.



Y es que yendo con un candidato único podrían presentar frente de batalla a los candidatos de Morena en los estados de Nuevo León, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí y alguno otro donde el Movimiento de Regeneración Nacional no parece tan sólido.



Los de Morena ya están definidos que irán con PT y Verde en alianza, principalmente a la Cámara de Diputados y a los gobiernos estatales, porque en lo local habrá diferencias y cada uno jalará para su lado.



El que definitivamente mantiene sus diferencias y distancia para ir con unos u otros es Movimiento Ciudadano, que hasta ahora no se sumó al proyecto de Sí por México y tampoco quiere hacer alianzas de ningún tipo.



Dante Delgado se encuentra a la pepena de candidatos que quieran portar sus colores y estén dispuestos a proporcionar votos, aunque lejanamente podrían ganar los cargos por los que compiten.



De esa forma, ya cuenta con dos prospectos para abanderar a su partido en los estados de Sinaloa y Sonora en la persona de los ex priistas Sergio Torres Félix (Sinaloa) y Ricardo (Robinson) Bours en Sonora.



La también ex priista, Ivonne Ortega se está encargando de convencer a otros disidentes de partidos que puedan aportar los sufragios necesarios para tener una buena bancada en la Cámara de Diputados, fracción que habría de encabezar la propia ex gobernadora de Yucatán.



******



Ante la disputa sin cuartel que mantienen el senador con licencia Víctor Castro y el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz en pos de la candidatura de Morena al gobierno de baja california Sur, surge un tercero discordia que cuenta con buen respaldo de los militantes de Morena y de los electores, Alejandro Lage Suárez, militante de la izquierda desde hace mucho tiempo y quien presentan una oferta novedosa para los ciudadanos de esa entidad.



La corrupción del ayuntamiento de La Paz que preside Muñoz y algunos asuntos pendientes en la delegación federal por parte de Castro, allanan el camino para Lage Suárez.



[email protected]