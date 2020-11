Alianzas no consolidadas

Si los partidos políticos confiaban en que con sus alianzas estarían listos para disputar cada una de las posiciones en concurso en los comicios federales del año próximo, se encuentran equivocados.



Las alianzas no se concretan y aunque lanzaron las campanas al vuelo, varias de ellas han rodado por el suelo, sin acuerdos de ninguna clase.



Y es que cada día son más difíciles los triunfos en las urnas sin contar con el respaldo de sus aliados, sin importar la ideología de unos y otros.



Lo importante parece ser ir agrupados, ya que de otra forma no alcanzan los números para la victoria y a los partidos les interesa vencer, sin convencer, para tener mayor derrama de los dineros públicos.



Todos se encuentran convencidos de que los tiempos de partido único quedaron atrás y de que ninguno de los 10 organismos que participarán en el proceso electoral federal cuenta con los recursos necesarios para anotarse triunfos en las urnas.



Ni siquiera Morena los pueda conseguir, por lo que buscó sumar al PT y al Partido Verde alrededor de una gran alianza que amenaza con resquebrajarse.



La disputa por los principales cargos es la manzana de la discordia que anticipa la fragmentación de la alianza entre Morena y el PVEM en dos de las 15 entidades en que se elegirán gobernadores.



El Verde se arroga el derecho de presentar su propio candidato en San Luis Potosí, al que debiera arropar Morena, lo que no les parece a los del partido que preside Mario Delgado y se niegan a ir con el candidato Ricardo Gallardo Cardona, por sus malos antecedentes y sospechas de posibles vínculos con la delincuencia.



La historia de Gallardo Cardona es sumamente conocida en San Luis Potosí, por lo que se considera un riesgo apoyarlo como candidato de la alianza.



Ex alcalde de Soledad y actual diputado federal, Gallardo Cardona, fue acusado hace seis de supuestas ligas con la delincuencia organizada, por lo que no pudo participar como candidato a gobernador. Pasó algunos meses en la cárcel y salió en libertad, reintegrándose a la vida política.



En 2018 fue uno de los pocos candidatos a diputado federal que ganó su distrito con los colores del PRD, por lo que fue designado coordinador de la pequeña bancada del sol azteca en San Lázaro, renunciando después para sumarse al Partido Verde, organismo que lo sostiene contra viento y marea como su candidato al gobierno estatal.



Con todo y que la ciudadanía lo ve con recelo, Gallardo Cardona se mantiene a la par de los prospectos mejor situados en esa región.



Otra fuerte disputa salta en Nuevo León, donde la alianza forjada entre Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza no parece ser sólida, ya que todos reclaman su participación en el jugoso paquete de las candidaturas.



La candidatura parece recaer en la ex priista Clara Luz Flores, esposa del varias veces candidato perdedor priista Abel Guerra, quien es el que mueve los hilos de la tramoya, pero enfrenta resistencia y dificultad entre los propios seguidores de esos partidos.



Clara Luz renunció al PRI a principios de año, sabedora de los amarres establecidos con anticipación con los altos círculos de Morena, los que avalaban su traspaso al Movimiento de Regeneración Nacional.



Ahora la lucha se centra entre el Verde y Morena alrededor de la alcaldesa de Escobedo, para decidir quien la propone como su candidata, ya que se trata de quien encabeza las encuestas, por el momento.



En Tabasco, Andrés Rafael Granier es la opción que tienen priistas, panistas y perredistas para disputar la alcaldía de Centro (Villahermosa). La alianza entre los tres partidos está establecida y el reparto de los 17 ayuntamientos y las diputaciones locales se hará equitativamente, según dicen sus dirigentes.



Rosario Robles acepta someterse al criterio de oportunidades para denunciar a quienes fraguaron la llamada ’estafa maestra’, así que esos señalados podrán culpar a otros y así se irán por los siglos de los siglos. La realidad es que, con excepción de Rosario no se ha actuado en contra de nadie, ni recuperado un céntimo de los miles de millones de pesos desviados. Con este criterio de oportunidades (soplones) Rosario podrá recuperar la libertad y todos contentos.



