ALIMENTAR MENTES EN BASE A LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

’EL HOMBRE INDIVIDUAL AISLADO ES INCAPAZ DE PRODUCIR CAMBIOS DIGNOS DE CONSIDERACIÓN HISTÓRICA’: NEMESIO GONZÁLEZ CAMINERO



México es un país de claros oscuros de acuerdos envestidos de democracia. Es parte del sistema que se resiste a cambias a las nuevas reglas de transición publica, con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas, que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que, sólo se cambian las mafias, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas.



Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. La organización burocrática presenta una tendencia a transformarse en la dirección de los intereses en aquellos que se encuentran en la cúspide jerárquica de la organización que de alguna manera aseguran la lealtad ’esta se entiende en forma recíproca para adquirirla y obediencia de los subordinados por métodos de selección, contratación y permanencia en el cargo.



La tecnocracia, al presentar esta fragilidad inherente a sí misma, necesita constantemente ser protegida contra presiones externas, al fin de poder dirigirla hacia sus objetivos y no hacia otros.



EL Estado liberal democrático, quiere decir que a nadie le corresponde el derecho de decirte qué tienes que pensar o qué tienes que decidir, esto es irrenunciable. Luego, hay dos espacios donde puedes intentar proyectos de mejoramiento de la sociedad, de hacer una sociedad mejor, la óptima sociedad es enemiga del bien –decían unos filósofos–, pero no se trata de plantear el asunto de una óptima sociedad sino de una sociedad mejor. Bueno, la sociedad mejor se puede pensar bajo ciertos principios de valor, implementando ciertos principios de valor a cambio de otros, ¿cuál es el valor de la izquierda? justamente la igualdad, pero unas ciertas igualdades.



Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia, esa forma de gobernar y empobrecer a su país. Los líderes de las masas son en sí mismos parte de la «élite de poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados.



La emoción es parte de una expresión de identidad y virtudes que permiten una apreciación de su entorno social y político, terminante sólo a través de las emociones corporales y su lenguaje permite ese vínculo con la población, lo cual, mantiene las preferencias o las decisiones por lapsos menos prolongados, obligaría a frecuencias de mayor comunicación, y a cambios más frecuentes de los mensajes, en base a su agenda pública, la utilización de los medios electrónicos y redes sociales direccionadas a sus objetivos o de inducción a cierto segmento social.



’-- La desidia, apática, de unas masas que nunca por si mismas pueden orientarse y a la dejadez de las minorías que desertan de la tarea que les corresponde. El hombre masa es no exigirse; cree que tiene derecho a todo, que todo le es debido, que no tiene que esforzarse por nada: por ser justo, por ser inteligente, por tener razón. Cuenta con las cosas de que disfruta cómo si estas existiesen automáticamente y sin más; como si no fuesen problemáticas y debidas a inversión, talento, trabajo y sacrificio.



El hombre moderno, se enfrenta con un dilema sin solución: no puede tener grandes instituciones, tales como estados nacionales, gremios, partidos políticos ni iglesias, sin ceder el poder efectivo à los pocos que ocupan los cargos superiores de esas instituciones, la política social restringida a acciones de esa oligarquía como instrumento de una necesidad humana, esto conlleva, a una estructura de control de asistencialismo--- ’Robert. Michels.



La conducta es establecer e involucrar a esos segmentos sociales en la participación en la toma de decisiones colectivas. la división del trabajo tanto más amplia en la sociedad civilizada moderna, que hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, cada vez más complicado. La existencia de estos intereses especiales trae apareado un conflicto inevitable con los intereses de la colectividad.



Y a la respuesta de nuevas acciones de los gobiernos emanados que permitan determinar acciones de bienestar social o políticas sociales como instrumento paliativo a esas masas. Los líderes de las organizaciones de masas sean parte de la «clase política» dominante, no significa necesariamente que no vayan a continuar oponiéndose a otros sectores de la élite política.



Para mantener y extender su influencia deben exigir el apoyo de la masa que los sigue. Por eso continuarán oponiéndose a otros elementos de los estratos gobernantes, tales como las finanzas y la oligarquía consensada, aquí el problema de un estado dependiente y des vinculante a la economía cautiva por el modelo neoliberal, que ha producido mayor desigualdad social y pobreza. Las acciones del nuevo gobierno pretenden establecer actos sujetos al modelo económico y sin cambios de fondo, que da señales de desesperanza a causa de un estado sujeto al comercio, o sea, a la macroeconomía.



Perder el gobierno de su organización perder lo que los hace personas importantes, y por eso tienen buenos motivos para preservar sus puestos, aun cuando ello los lleve a adoptar métodos represivos. Pueden legitimar tal conducta señalando que una organización de masas es, inevitablemente, una organización que se mantiene mediante la lucha contra enemigos poderosos y malos.



Los tiempos de especulación con pandemia en el Edomex: ¡Si ya se perfilan ¡Horacio Duarte y Enrique Vargas del Villar cobijado por el ejecutivo local. Luego entonces Higinio aguardando su AS. La desventaja en la carrera para la candidatura en EDOMEX, muy lejos y a la vez muy cerca con sus acciones del 2021.



Gobiernos de coalición PAN, PRI, PRD y otros, el cómo se reparten el pastel de 125 municipios y distritos locales y federales en la intermedia dará la pauta. Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, respetar los recursos del Fondo Metropolitano para destinarlos a sus programas sociales. este año recibirán 30 % menos de recursos federales y, sin ese fondo, entonces tendrán que cancelar todos sus proyectos de obra pública.