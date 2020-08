Alimentos chatarra, prohibidos en Oaxaca

Gran repercusión social registró el anuncio de que el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó que no solo niños, sino menores de edad –es decir, quienes tengan menos de 18 años–, tendrán prohibido comprar bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, los clasificados como alimentos chatarra.

La iniciativa de la diputada local Magaly López Domínguez, que adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes de Oaxaca, se respalda en el hecho de que 34.4% de menores y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, para que los mexicanos ocupen el primer lugar mundial en obesidad infantil, mientras a nivel estatal Oaxaca ocupa el segundo lugar con más obesidad en adultos y el primero en infantil y, en contraste, unos 60 mil niñas y niños de cero a cinco años de edad padecen desnutrición.

Aunque el congreso estatal ya aprobó la iniciativa, falta que el gobernador la promulgue, para que entre en vigor. Mientras se generó la controversia y a favor se manifestaron 73 organizaciones en pro de la salud, como la FAO, ONU y la Unicef, incluso Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó su respaldo, hasta Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, anunció que presentará una iniciativa semejante, pero en contra se expresó gran parte del sector empresarial de Oaxaca.

No se puede dudar que la iniciativa de reforma tenga intenciones positivas, pero debe analizarse con mayor profundidad ya que existen una serie de inconsistencias que dificultarán tanto su aplicación como alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, hasta qué edad le van a impedir a los clientes adquirir alimentos y bebidas chatarra, ¿a los doce, catorce, dieciséis años?, ya que la mayoría de edad se alcanza hasta los 18 años.

También ¿cuántos menores tienen dinero para ir solos a comprar estos artículos? Es decir no son ellos quienes adquieren en exceso esos alimentos y bebidas, en realidad son los adultos quienes los compran y proporcionan a los niños y, con ello, provocan la obesidad cuando precisamente son ellos quienes también padecen sobrepeso y obesidad.

Antes de impulsar reformas legales difíciles de cumplir, deben realizarse campañas de orientación para que tanto niños como adultos tomen consciencia y comprendan las negativas consecuencias del consumo de la comida chatarra, pero de manera efectiva ya que otras como las impulsadas para reducir el tabaquismo y el alcoholismo, por ejemplo, han fracasado. Pero ahora es indispensable que sea efectiva para acabar con el sobrepeso y la obesidad.