Alinean vacunación con tiempos electorales

Más vacunas antes del 6 de junio

• Si NO lo logran, perderán Congreso

• El 2º semestre, bajará el ritmo

• Regaladas a la 4T, mejor opción



El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios.

Georges Bernanos (1888-1948) Novelista, ensayista y dramaturgo francés.



Por Víctor Sánchez Baños



Si lograra el gobierno de la Cuarta Transformación inocular a 110 millones de mexicanos antes de las elecciones, me tendría sin cuidado que se colgaran la medalla los políticos de Morena. Se habría solucionado el más grave problema que sufre la humanidad, y obviamente los mexicanos. Eso es lo importante y secundario para la sociedad es quien gobierne. Al final de cuentas todos son lo mismo de lo mismo.

Sin embargo, la desesperación de los políticos gubernamentales llega a extremos de hacer tratos a diestra y siniestra, con empresas farmacéuticas con el fin de asegurar lo más pronto posible el mayor número de vacunas.

El mexicano es agradecido y con la vacuna, sabe perfectamente, podrá salir a trabajar, por una parte y tendrá mayor posibilidad de defenderse ante el Covid19, que les ha dañado la salud y el bienestar económico.

El 24 de diciembre pasado llegó el primer lote de vacunas; pequeño, pero es el inicio. Hace dos semanas y media llegó un cargamento de AstraZéneca, el envasado en el país para la distribución regional. Se trata de 5,230 litros de substancia activa de la vacuna para la producción de un millón de dos para aplicar a medio millón de personas.

Tras ’firmar’ con Pfizer-BioNTech, el compromiso de enviar al país 34.4 millones de vacunas, sólo se recibirían alrededor de un millón mensual y, estimó el canciller Marcelo Ebrard, que estarán 12 millones para abril.

Todo ello, son datos y compromisos, con lo que se pretende inmuniza a 39.7 millones de mexicanos antes del 6 de junio, fecha de las elecciones en el país. Después disminuiría el ritmo de vacunación hasta, quizá, vacunar a los menores de 40 años el año próximo.

El ritmo de vacunación que necesitamos es similar al de Estados Unidos: unos 30 millones mensuales. Esto urge para salvar vidas y la economía de un país maltrecho por decisiones de nuestros políticos viscerales.

A todo ello, debe haber precaución luego que países como Portugal, Reino Unido y Sudáfrica, estiman aplicar la vacuna de AstraZéneca, solo a los menores de 60 años; que la de Pfizer, genera convulsiones incontrolables para quienes sufren con anterioridad de ese tipo de malestares y que provoca crisis a quienes sufren de problemas alérgicos severos.

Esta información debe darse primero a la comunidad médica y, al mismo tiempo, a los pacientes.

El señor Hugo López, en eso debe usar el tiempo de sus conferencias de prensa, no en su promoción personal.

PODEROSOS CABALLEROS

TOLUCA PARK II

Inauguraron otro parque industrial en la caita del Estado de México, bajo el gobierno de Alfredo del Mazo. Se trata del Parque Industrial Toluca Park II, donde un grupo de inversionistas apostó 300 millones de dólares y, al concluirse, genera 6 mil empleos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MINERA MEDIA LUNA

La minera Media Luna, bajo el liderazgo de Fred Stanford, invertirá 500 millones de dólares en la creación de espacios de comercialización a través de tiendas virtuales y la vinculación de instituciones crediticias con pequeñas y micro empresas guerrerenses. Estas son algunas de las estrategias a las que se comprometió esa explotadora de oro ante el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. Consideran que así se podrán recuperar más de 15 mil empleos formales que se perdieron durante el 2020 en esa entidad, el 8% del empleo formal.

