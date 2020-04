Alistan plan DN-III para atender contingencia por coronavirus

Foto Presidencia



Ciudad de México. Jueves 19 de marzo de 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina alistan un plan DN-III para atender la contingencia por pandemia del coronavirus, el cual se implementaría en caso de ser necesario.



’Estamos preparados médicamente, tenemos un plan para enfermos, camas suficientes, medicamentos necesarios y si se requiere se alista un plan DN-III para este propósito, contar con el apoyo de la Sedena y de la Marina, con el personal médico e instalaciones’, dijo.



Insistió en que su gobierno cuenta con los recursos económicos, insumos y personal médico para atender a los enfermos de covid-19, pero sobre todo que millones de mexicanos que ’nos creen’.



’Estamos trabajando para atender esta pandemia, los daños que causa, y hay un plan, una estrategia, lo tengo que estar recordando, que tenemos desde hace tres meses y todo se ha ido llevando a cabo de acuerdo a ese plan, no hemos tenido imprevistos, algo que nos haga cambiar, son las tres etapas planteadas’, señaló.



Durante la mañanera, pidió a la ciudadanía que tengan confianza, que no caiga en la paranoia ni la psicosis, ’eso lo digo porque no dejan de tenerse campaña de desinformación, hay un gobierno que protege al pueblo’.



Advirtió que no permitirá que se aproveche esta contingencia para actos de corrupción, ya que no es como antes que se usaban esas situaciones para robar y hacer compras innecesarias, que ’se ofrece de todo al gobierno, desde termómetros hasta cubre bocas’.