ALMO: Algunos critican, dónde está el Plan para reactivar la economía, porque lo que quieren es instaurar la corrupción de nuevo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia de prensa, que algunos se preguntan en dónde está el plan para la reactivación económica, por lo que reafirmó su postura de no aplicar ninguna política neoliberal del pasado.

’No podemos estar pensando nada más en los de arriba y darle la espalda a los de abajo’, señaló. El Presidente dio un repaso a las medidas que anunció ayer para la protección de los sectores más pobres.

’Están acostumbrados también a que se rescate a los de arriba, que no se les cobren impuestos, que se despida trabajadores, todo lo hacían se resume en decir ‘que se apriete el cinturón el pueblo, ni modo; es un crisis mundial y no hay nada que hacer’.

’Por eso algunos dicen en dónde está el plan para reactivar la economía, porque lo que quieren es un banderazo de salida para instaurar la corrupción de nuevo’.

El Presidente aseguró que la pandemia de coronavirus mostró que las políticas neoliberales no funcionan, por lo que su gobierno placará ’la vía mexicana’ para enfrentar la crisis. ’Consideramos que pronto se va a reactivar la economía, no podemos seguir con el mismo modelo; el coronavirus precipitó el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo; eso ya no funciona, es otra realidad.

El Ejecutivo federal señaló, ’nosotros nos adelantamos, ya sabíamos, esto es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, no es algo nuevo, es profundizar lo que está ya en el plan, porque ya habíamos dicho que no íbamos a aplicar el plan que una y otra vez ha fracasado; esta es la vía mexicana, es enfrentar las crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo’.

El Mandatario federal dijo, que si la estrategia de salud es rebasada y los planes Marina y DN-III resultan insuficientes para atender a los pacientes de covid-19, el gobierno pedirá ayuda a Cuba para el envío de especialistas en terapia intensiva.

"Tenemos muy buena relación con Cuba como con todos los gobiernos del mundo. Nos han ayudado del gobierno chino; tenemos relaciones con el gobierno de Estados Unidos, también buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva. Ellos tienen enfermeras y médicos especializados en terapia intensiva, pero esto es por etapas es en el caso de que se requiera.

"Sí se llenan los hospitales, espero que no suceda, toco madera, si fuese así tenemos el plan Marina y el plan DN-III, y lo tercero es la ampliación de capacidades tanto en salud como en las fuerzas armadas, y en esa ampliación de capacidades podría estar el solicitar al gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos especialistas".

Que migrantes no dejen de apoyar a sus familiares en México

El Presidente agradeció el apoyo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos a quienes les pidió que nos dejen de apoyar a sus familiares en México; dijo que febrero volvió a ser un mes récord en el envío de remesas.

"Decirle a los migrantes que les agradecemos mucho porque siguen enviando apoyo a sus familiares, en febrero fue récord todavía en envió de remesas.

"Decirles a los paisanos que no dejen de ayudar a sus familiares en México, que ellos están también pasando por una situación difícil pero que no dejen de pensar como lo han hecho siempre en sus seres queridos.

"Ahora por la depreciación del peso lo que mandan les rinde más acá a sus familiares, decir que hay esta circunstancia especial. Al momento que ellos envían sus recursos se fortalece el consumo, entonces los pequeños comercios venden".

Si migrantes quieren dar créditos en México, que se organicen Ante la supuesta iniciativa de migrantes mexicanos de otorgar créditos en México, el Presidente dijo que si así lo desean se deben organizar, la vez que agradeció la postura de ayudar a paliar la crisis en el país.

"La remesa ayuda en general porque circula más dinero, hay más capacidad de compra en tiendas, en negocios, en los pueblos, eso es una gran ayuda; si además de eso se pueden otorgar créditos que se organicen, y que puedan tener un fondo y puedan reunir recursos y dar créditos a pequeñas empresas familiares, pequeñas empresas del sector formal e informal, adelante, que todo el que pueda ayudar lo haga y sí celebro esa actitud porque hay algunos que quisieran que les diéramos, por eso la inconformidad, no en todos los casos, pero otros ofrecen ayuda sincera, esto es lo que también está en juego, la expresión solidaria y fraterna de mexicanos".

El Presidente dijo que se requiere de un esfuerzo conjunto para la recuperación económica de los países tras la pandemia de covid-19, sin embargo, señaló que tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no se han manifestado en este sentido.

’Se requiere un plan de apoyo a las economías emergentes y sobre todo a los países pobres, se requiere una especie de Plan Marshall, (a Larry Fink) se lo planteé y yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor yo como estoy ahora muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo.

’Afortunadamente tenemos nuestras reservas, por eso podemos decir una recomendación muy respetuosa al Banco de México, son muy buenos, pero que no se vaya a caer en la tentación de empezar a soltar dinero de las reservas, que aguantemos porque nos quedaríamos sin reservas nos achican, hay una expresión en Tabasco cuando jugábamos canicas, ‘nos arruchan’.