Una doctora homeópata, escritora, poeta. Y muy concreta en sus apreciaciones, nos remite a las alternativas de curación para este flagelo.

Al leerla, comparte la historia, en donde pormenoriza la curación con medicina homeopática, en lo que ella es experta.

Sí hablamos de nuestra colega, escritora, prosista e historiadora doña Rosa Chávez Cárdenas.

Nos platica, con su habitual amenidad:

El 2020 va a quedar marcado en la historia por la ’corona crisis’.

En este momento crucial de la pandemia por el Covid19 los sistemas de salud gubernamentales deben aceptar que sus recursos son insuficientes y permitir a profesionales en homeopatía y otras terapéuticas que sean parte de la emergencia.

Vale la pena revisar la historia, en Yucatán en 1830 se

enfrentaban a fuertes conflictos bélicos, la crisis disparó una epidemia de Cólera y Fiebre amarilla, el gobierno, se declaró impotente para resolver la emergencia, públicamente pidieron apoyo a todo tipo de terapias incluidos sacerdotes y chamanes.

La Homeopatía que había llegado de Europa, entró al apoyo de los enfermos con muy buenos resultados, fueron tan importantes sus aportaciones, que la noticia llegó al presidente Porfirio Díaz y permitió que se abriera la primera escuela en México.

Hoy en día las universidades reconocidas han proliferado en nuestro país, incluso contamos con el Hospital Nacional Homeopático, en la Ciudad de México.

Como profesional Homeópata, doy prioridad al sistema Inmunológico, la defensa natural del cuerpo contra las infecciones de virus y bacterias.

El sistema actúa a través de una reacción bien organizada que de inmediato se defiende de los organismos infecciosos que lo invaden.

La fiebre es una de sus herramientas, pero, por el temor de las convulsiones, la creencia general es que de inmediato hay que controlarla.

El coronavirus muere o se desintegra a 50 grados de manera que al subir la temperatura es señal que se defiende.

En cuanto aparece la fiebre ingieren antipiréticos, cualquier fármaco.

El efecto interrumpe la respuesta natural del sistema inmunológico para combatir al "invasor"

La medicina tradicional ha dejado constancia de las frotaciones con toalla húmeda y las infusiones de hierbas como el Gordolobo, canela y jengibre, además del reposo y la hidratación.

Los antibióticos en el caso de la infección deben dejarse para casos especiales.

Prescribirlos al inicio de la infección complican el cuadro, la mayoría de los casos son leves o moderados.

No creo en la profecía que todos nos vamos a infectar por el covid19.

Nuestra recomendación, advierte la doctora homeópata Rosa Chávez Cárdenas, es el autocuidado, la toma de conciencia.

Con tanta publicidad seguramente ya aprendieron:

Lavado de manos.

La sana distancia, la alimentación.

Y, muy importante, tener en cuenta: que el miedo y la ansiedad alteran la respuesta del sistema natural de defensas.

El brote del virus Covid19 ha cobrado miles de vida alrededor del mundo.

Y resultó tan democrático que no respetó ni a los países más poderosos, los sistemas de salud se colapsaron por la emergencia sanitaria.

Las enseñanzas de Pasteur, tenían conciencia ecológica.

Afirmaba que un cuerpo sano ofrece resistencia a los microbios. Es un hecho, el organismo actúa como huésped de bacterias, virus y hongos que solo resultan dañinas cuando el organismo se encuentra debilitado.

Y advirtió que el estado mental puede afectar la resistencia a la infección.

El agotamiento, la actitud mental, el exceso de estrés, la deficiencia en la alimentación y la constitución del paciente son barreras contra la defensa de los invasores.

Entre los modelos de curación alternativos me voy a enfocar en la Homeopatía, fundada por el médico alemán Hahnemann, hace más de 200 años.

En la visión homeopática la enfermedad es consecuencia de los cambios en la ’fuerza vital’ que agrupa todos los sistemas: físico, mental y emocional y hasta las creencias.

La visión homeopática es capaz de descubrir el desequilibrio del organismo antes de un trastorno grave de acuerdo a los síntomas.

La Homeopatía, así como otras medicinas ancestrales han sido atacadas por el sistema biomédico.

El paradigma biomédico constituye la base de la medicina científica, el objetivo del médico es intervenir químicamente con fármacos o intervenciones quirúrgicas y costosos estudios clínicos.

Al especializarse en órganos y sistemas la medicina ha perdido la visión holista y se ha deshumanizado.

Las empresas farmacéuticas tomaron el poder de los sistemas de salud y dejaron de lado las terapéuticas tradicionales, se convirtieron en una de las principales industrias financieras.

En Estados Unidos ofrecieron apoyos económicos a las universidades, con la condición de dejar fuera las terapias alternativas.

E insiste: este momento crucial de la pandemia por el Covid19 los sistemas de salud gubernamentales deben aceptar que sus recursos son insuficientes y permitir a profesionales en homeopatía y otras terapéuticas que sean parte de la emergencia.

