¡Alto a la impunidad y violencia a las mujeres!

Elabora y difunde Fiscalía General del Estado, mediante videoconferencia, Guía de actuación para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por COVID-19.



El confinamiento impuesto de manera obligada para evitar el contagio del nuevo coronavirus SARS-COV-2-COVID-19 tiene múltiples aristas harto preocupantes en todo tipo de interrelaciones.



De entrada, afecta a nivel personal con graves repercusiones en los ámbitos social y nacional. De manera especial ha tenido un negativo efecto multiplicador en materia laboral y económica.



Sin embargo, es a nivel familiar en el que la emergencia sanitaria tiene más efectos devastadores, por la pandemia global, que flagela al mundo como uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis.



La violencia intrafamiliar ha tenido un aumento considerable en las diversas regiones de Oaxaca. El fenómeno se da en todos los sectores sociales y económicos. No es privativa de pobres o ricos.



No obstante, que la pandemia de la violencia intrafamiliar es generalizada en todas las clases sociales, particularmente, aumenta, sobre todo, en la mayoría de los 417 municipios indígenas.



Además de las consecuencias perniciosas del coronavirus, la violencia intrafamiliar se agrava por la anticultura machista y la secular discriminación hacia la mujer indígena en la entidad oaxaqueña.



Desafortunadamente, el creciente índice de esta conflictiva social, no se refleja en las estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.



La razón es muy simple y sencilla. Primeramente, la mayoría de las más de 600 mil mujeres indígenas oaxaqueñas desconocen sus derechos por la sumisión bajo la que viven resignadas.



Enseguida, otro factor que juega en contra de las mujeres indígenas es la falta de calidez y el burocratismo en la presentación de las denuncias y demás trámites en la Fiscalía Especializada.



’Lo que viven las mujeres en su hogar cuando hay violencia. Esta guía de actuación que ha desarrollado la Fiscalía de Oaxaca nos parece correcto y muy importante para salvaguardar a las mujeres en este estado’, subrayó María Elena Orantes López, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50 más 1.



Abundó que ’vemos con agrado que Oaxaca es justamente uno de los estados bajo la directriz de tu persona (Fiscal Rubén Vasconcelos), a la procuración de justicia una parte sensible que se necesita, para visibilizar un problema que no es un discurso. Por eso, es importante que esta guía de actuación que hoy conocemos del uso de la herramienta digital puesta en las manos de aquellas personas vulnerables, donde en este país son asesinadas 10 mujeres todos los días’.



A través de una videoconferencia, el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez encabezó la presentación de la ’Guía de Actuación para las Mujeres en Situación de Violencia durante el Aislamiento por COVID-19’ y diera a conocer por videoconferencia, a través de Zoom.



Participaron en esta presentación, Luz Elva Rodríguez; la Directora de Vinculación Institucional, Anayanci Bravo Urquidi y la representante de la División de Innovación para Servir al Ciudadano de del Banco Interamericano de Desarrollo, Karelia Villa Mar.



Asimismo, la directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género del Congreso de la Unión, Aurora Aguilar Rodríguez; la Presidenta Nacional del Colectivo 50 más 1, María Elena Orantes, y la titular de la Secretaría de Mujeres de Oaxaca, Ana Vásquez Colmenares.