Altos Hornos de México debe reparar el daño de sobreprecio en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 27, AGOSTO, 2020, 13:08 hrs.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia mañanera en Monterrey, Nuevo León, que si Altos Hornos de México no repara el daño por el sobreprecio en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, entonces tiene que ser castigada, luego de que ayer la empresa negó que exista un compromiso para devolver 200 millones de dólares.



El Ejecutivo federal informó que, "ayer dijeron que no se van a pagar, no hay reparación del daño, entonces tienen que ser enjuiciados, castigados, en Estados Unidos se castiga y pueden, incluso, los presuntos delincuentes obtener reducción de penas si paga, si devuelven el dinero; en el caso de nosotros podemos, de acuerdo con las leyes, aplicar lo mismo", dijo.



En Mandatario federal, recordó que el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, vendió la planta de fertilizantes que llevaba 16 años "parada, arrumbada, chatarra" y así la compró el gobierno de Enrique Peña Nieto "en 200 millones de dólares, cuando menos, de sobreprecio, y lo dije porque me habían informado de que un nuevo dueño de Altos Hornos estaba dispuesto a pagar".



Asimismo, el Presidente reiteró su petición para que se conozcan las investigaciones contra Emilio Lozoya y Genaro García Luna, así como "recuperar lo robado; en el caso de Lozoya lo mismo, esa es delincuencia de cuello blanco, delincuencia vinculada a la política más que nada y hay como 70 implicados, esto también nunca se había visto de que se hiciera una denuncia como la que presentó el señor Lozoya".



En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa aseguró que la valuación del complejo petroquímico de Agro Nitrogenados fue realizada por el propio gobierno a través del INDAABIN y que se fijó un valor de 293 millones de dólares, mientras que los avalúos privados marcaban montos mayores.



En su denuncia, Emilio Lozoya acusó que Enrique Peña Nieto le ordenó cumplir con compromisos para beneficiar a diversos empresarios y otras personas, derivado del Pacto por México.



Entre ellas, relató que el 6 de febrero de 2013 recibió a personal de Altos Hornos de México en la sala de juntas La Herradura en el piso 44 de la Torre de Pemex.



A FAVOR DE CONSULTA CONTRA EX

PRESIDENTES



A la pregunta expresa, sobre la consulta para que se enjuicien a los ex presidentes, López Obrador comentó que esperará a que los ciudadanos o el Congreso de la Unión presenten la solicitud, pero "hay que esperar; yo no lo descarto porque yo no quiero pasar a ser el verdugo, que me echen la culpa como había la costumbre de que todo lo decidía el presidente y que no me crean que es la fiscalía la que está resolviendo y que es por consigna de que yo quiero que se juzgue a los ex presidentes".



El Ejecutivo federal, afirmó "por eso yo estoy a favor de la consulta para que asumamos la responsabilidad entre todos; otra cosa es mi opinión, yo voy a votar en su momento en contra de que se procese a los ex presidentes", declaró.



El presidente acompañado por el gobernador de esta entidad, Jaime Rodríguez Calderón, quien afirmó que el estado "siempre sale de las adversidades" y destacó el trabajo en colaboración con el gobierno federal.



"Nuestras diferencias con la Federación no son para confrontar, son el ejercicio para una mejor condición para los que gobierno en Nuevo León".



El gobernador, señaló que en Nuevo León "queremos signar este pacto de colaboración plena, nuestras peticiones son con la frente en alto; no son recursos adicionales, no somos pedinches, siempre colaboramos y tuvimos un acuerdo de que siempre íbamos mitad y mitad y hemos cumplido".



Además, pidió al Presidente revisar el caso de la refinería de Cadereyta, "no la podemos cerrar, pero buscaremos que no contamine".



MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA

DELICTIVA EN NUEVO LEON



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que en el total de delitos de impacto en Nuevo León hay una tendencia a la baja, en donde el homicidio doloso ocupa el sitio 17 a nivel nacional y el feminicidio el tercer lugar.



"Los feminicidios con tendencia a la baja; ocupan el tercer lugar, pero pueden observar los eventos que son muy reducidos y se observa", agregó.



Detalló que los municipios con mayor incidencia delictiva son Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo y San Nicolás de los Garza, "el delito que más se presenta en esos cinco es el narcomenudeo".



CERCA DE 80 MIL EMPLEOS RECUPERADOS

ANTE CORONAVIRUS



El Presidente dio a conocer que hasta ayer se registraron cerca de 80 mil empleos generados o recontratados en el seguro social ante la pandemia de covid-19, "la buena noticia es que como lo pronosticamos, ya en agosto estamos recuperando empleos".



Sin embargo, determinó que la recuperación "nos va a llevar tiempo".



"Hasta ayer llevábamos cerca de 80 mil empleos generados o recontratados para el seguro social, ya vamos hacia adelante, nos está ayudando el que se está apoyando abajo, no se nos ha caído el consumo, nos ayuda mucho, no voy a dejar de decirlo, el que estén incrementándose las remesas", indicó.



A FINALES DE AÑO VAMOS A ESTAR EN

LA NORMALIDAD PRODUCTIVA



Expresó que en México ya se inició con la recuperación en el sector industrial, "es que se pararon las plantas por completo y ahora ya se está reactivando toda la producción industrial en el país; no sólo se pararon las plantas sino que se redujo el consumo", por lo que estimó que "a finales de año vamos a estar ya en la normalidad productiva".