Alumnas de la UAEH colocan otro tenderedo de denuncias contra maestros acosadores en Ciudad del Conocimiento.



Ricardo Montoya



La mañana del jueves alumnas de nivel superior, algunas con el rostro cubierto con pañuelos verdes y morados colocaron un tenderedo con denuncias en las puertas de acceso de Ciudad del Conocimiento, principal campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en Pachuca.



Aunque los accesos del campus de manera habitual permanecen abiertos para cualquier persona, esta vez personal privado de seguridad sólo permitió el ingreso a alumnos y personal con credencial vigente.



Esto molestó a las jóvenes quienes habían convocado a los representantes de los medios de comunicación a cubrir la colocación del tendido de denuncias así como marcha al interior del campus la cual ya no se realizó por el gran número de personas que no pudo ingresar.



Integrantes del Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo (CLUH) anunciaron más actos de protesta no sólo para exigir el cese de los maestros acosadores sino también para pedir la democratización de la máxima Casa de Estudios.



Finalmente, un maestro de la Universidad Politécnica de Pachuca (UUP) quien junto con otros docentes de esa institución realizaron el bloqueo de la carretera Ciudad Sahágún –Pachuca en demanda de un aumento salarial del 30 por ciento bajo el argumento de que no se les ha aumentado sueldo desde hace 10 años, fue acoso de acoso por sus alumnas tanto en redes sociales como en un tenderedo de denuncias colocado en el interior de la escuela.