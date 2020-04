Alyosha Barreiro está comprometido con la cultura del Edoméx

Destaca su cortometraje ’Ritual’, ganador del Festival de Artes Escénicas 2019 en la categoría de ’Site Specific’, el cual tuvo como sede la zona arqueológica de Teotenango.



Toluca, Estado de México, 29 de marzo 2019. Uno de los destacados músicos, productores y compositores que ha dado nuestro país, es sin duda Alyosha Barreiro, quien es internacionalmente conocido por su fusión entre la música electrónica e instrumentos prehispánicos.



Su cortometraje ’Ritual’ fue ganador del Festival de Artes Escénicas 2019, en la categoría de ’Site Specific’, el cual tuvo como sede la zona arqueológica de Teotenango, en Tenango del Valle, Estado de México, trabajo que tuvo estreno nacional recientemente en las redes sociales de la Secretaría de Cultura mexiquense.



’Estoy muy contento de inaugurar en las redes la Secretaría de Cultura del Estado de México, mi última pieza que se llama ’Ritual’; surge como la idea de hacer una pieza de arte contemporáneo denominada site specific, que quiere decir una pieza hecha para un lugar en específico, se realizó en Teotenango, sitio arqueológico, en el que era muy importante volver a hacer un acto simbólico, una ceremonia, un acto ritual real’, expresó.



En el material audiovisual, que ya está disponible a través de Facebook/@CulturaEdomex, contó con la participación de la agrupación ’Nok Niuk’, con quienes Barreiro tiene 10 años tocando, trabajo que visualmente dio un gran resultado.



’Agradezco a la Secretaría de Cultura que me abrió las puertas de Teotenango, llevaba mucho tiempo construyendo el proyecto, estar ahí y tocar generó magia, fue muy hermoso; me parece que en estos momentos de cuarentena es un contenido muy importante, la cultura salva a la sociedad, es un vínculo social permite a los artistas hablar y expresarnos de manera diferente y es un trabajo muy importante’, señaló.



Respecto a su pasión por la música, Alyosha detalló que fue en la educación preescolar cuando supo que la música era su pasión, principalmente las percusiones, instrumentos que admira y les tiene cariño porque a la fecha son su mayor tesoro.



’Inicié desde muy pequeño, desde siempre quise ser músico, a los siete años fui a una feria del libro y me enseñaron a hacer un tambor, ahí me enamoré de las percusiones, posteriormente, a los 14 años ya trabajaba como percusionista y son instrumentos que hasta la fecha sigo llevando en el corazón.



’Tuve la fortuna de ingresar a una universidad de música donde tengo tres carreras en el Berklee College of Music, en Boston; sin embargo, cuando regreso a México realicé un proyecto que fusiona música tradicional mexicana con elementos electrónicos, porque la música electrónica, que es mucho más que la música comercial de dance, techno y house, es un género que te permite explorar y abrir puertas sonoras inimaginables, cuando este México místico, mágico y su bagaje cultural se fusionan con este mundo de tecnología, se hacen cosas grandes’, manifestó.



En estos días, que el mundo vive la contingencia sanitaria por el COVID-19, Alyosha Barreiro seguirá compartiendo material en sus redes sociales, correspondiente a su última producción discográfica y continuarán los trabajos de la mano de la Secretaría de Cultura.



’Parte de la vida es que tenemos que estar abiertos al cambio y mis conciertos se estarán reprogramando. La semana pasada saqué un disco, soundtrack de una obra de teatro que fue un homenaje de los 100 años de ’Tech house’, dirigido por Nora Manek, estoy generando mucho contenido que estaré compartiendo en mis redes sociales los próximos días como el dueto con Alex Mercado, donde hay una fusión de jazz, música prehispánica y muisca electrónica se llama ’Atemporal’.



’Los invito a que sigan las páginas de la Secretaría de Cultura, el trabajo que hacen es espectacular, mover cultura hoy en día es muy complicado y creo que ellos lo hacen de una forma muy profesional y con mucho amor y ahí estaremos sumándonos, en todas mis redes estoy como Alyosha Barreiro, al igual que en mi sitio web www.AlyoshaBarreiro.com’.