Alza de precios dura amenaza para trabajadores

COMPARMEX CDMX demanda apoyo económico



En vísperas de terminar uno de los años más tristes y complicados que se tengan memoria, el 2021 no será de fiesta, pues está latente el reto de dominar la pandemia y recuperar la economía, y sobre todo generar los empleos que se han perdido y reactivar el mercado interno, señaló el Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo, y secretario general de la COR, Reyes Soberanis, quien en forma categórica señaló que las autoridades tendrán que ponerse las pilas para evitar el alza de los precios en los productos de primera necesidad.

El dirigente sindical destacó que para nadie es desconocido el alza de los precios en los alimentos y en los artículos de consumo general, mientras que miles de trabajadores siguen esperando recuperar su empleo que se llevó el COVID, y que aún sigue afectando a miles de personas, que pese a todo no han recibido ningún apoyo.

Destacó que no se puede perder de vista que en el año el índice de Precios al Consumidor se registró una alza acumulada de 30.9 en el año y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se registró un incremento del 4,1% en productos nacionales y del 5,2% en importados.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,5% en noviembre respecto de octubre y, en tanto que el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de una suba del 5,1% en los productos primarios y de 4,7% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Dentro de los productos nacionales, los que mayor aumento registraron en noviembre fueron los productos manufacturados y la energía eléctrica, que subieron en conjunto un 4,2% respecto del mes anterior, impulsados por una fuerte alza del 13,3% en los precios de los muebles y otros productos industriales y del 12,1% de madera y productos de madera excepto muebles.

Los alimentos y bebidas, que son los que mayor incidencia tienen dentro de la canasta básica de los sectores de menores recursos, subieron 3,3% en sector mayorista en noviembre, dos puntos porcentuales menos que el alza del 5,3% que habían mostrado en octubre. Sin embargo, acumularon un incremento del 30% respecto de noviembre de 2019 y del 24,9% en los primeros once meses del año.

En esa misma comparación interanual, los precios mayoristas se registró en madera y productos de madera excepto muebles (71,2%), papel y productos de papel (65,2%), muebles y otros productos industriales (63,7%), productos textiles (50,9%) y productos metálicos excepto máquinas y equipos (48,8%). En productos agropecuarios, el alza acumulada interanual alcanzó el 47%.

En noviembre comparado con octubre productos pesqueros fue el único rubro que mostró una baja de precios mayoristas, con el -0,4%. En la comparación interanual ningún sector registró disminución, y en el acumulado del año, sólo los precios del petróleo crudo y gas se contrajeron 1,5%.

Los precios mayoristas son monitoreados de cerca por el Gobierno, porque adelantan la tendencia de la inflación minorista que se mide en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en noviembre fue del 3,2% y acumuló 30,9% en el año.

Reyes Soberanis señaló que el aumento a los salarios mínimos no debe registrarse en los precios de los productos de primera necesidad, especialmente en los alimentos, pues que recordar que la cuesta de enero siempre se le carga a los asalariados.

COPARMEX CDMX DEMANDA PAQUETE ECONÓMICO DE EMERGENCIA DE 3 MIL 200 MDP

Luego del nuevo cierre de actividades económicas catalogadas por la autoridad local como ’no esenciales’ y cuyo impacto se prevé en la pérdida de 10 mil establecimientos mercantiles, COPARMEX demanda al Gobierno de la Ciudad de México, así como al Congreso de la Capital, aceptar la responsabilidad ineludible que tienen por encontrar alternativas que permitan reorientar una parte del gasto público y brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores formales y así, ayudar a enfrentar la incertidumbre que podría provocar la pérdida de empleos y el cierre de negocios en niveles sin precedentes durante el primer trimestre del 2021, dijo Armando Zuñiga Salinas, presidente de la COPARMEX CDMX.

Añadió que por tanto, apremiamos al Gobierno que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Ciudad, a que de forma extraordinaria aprueben un paquete económico de emergencia para la salvación del empleo por un monto de cuando menos 3 mil 200 millones de pesos para que, de manera solidaria y transitoria, se aminore el impacto económico brutal provocado por el nuevo semáforo rojo y el consecuente cierre de actividades económicas.

Dicho apoyo deberá estar dividido en dos programas esenciales.

1) La creación de un programa de paros técnicos por emergencia COVID-19, a fin de que los trabajadores de las empresas que se comprometan a mantener los empleos, puedan recibir de parte del Gobierno de la Ciudad un salario mínimo equivalente, cuyo costo tendría un impacto presupuestal de 2 mil 553 millones de pesos.

2) La exención temporal para los siguientes seis meses del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos que se generen hasta el restablecimiento de los 198 mil 401 empleos perdidos a consecuencia de la pandemia. Esta medida tendría un impacto de 728 millones de pesos en la recaudación de la Ciudad.

El nuevo cierre de actividades no esenciales, hace más evidente que nunca, la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca apoyos directos para salvaguardar a las empresas y, sobre todo, a las familias que dependen de los empleos formales en la Capital.

Y así como el Gobierno de la Ciudad ha declarado actividades económicas no esenciales, le pedimos haga una declaratoria exactamente igual para identificar a diversos programas contemplados en su administración como NO ESENCIALES y de los cuales se podría hacer una reasignación presupuestal por más de 3 mil millones de pesos.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el año 2021 se puede realizar un esfuerzo de reducción en un ajuste de gasto de servicios personales de 980 millones de pesos (equivale al 1% al aprobado), así como una reducción de 490 millones de pesos en los materiales y suministros (equivalente 3.6% del aprobado).

Por otro lado, se solicita revisar y reorientar el presupuesto de los siguientes programas aprobados, para destinarlo al apoyo a los empleos formales:

398 millones de pesos de Promoción y Difusión de Acciones de Gobierno, 383 millones de pesos de Programa Pilares, 210 millones de pesos de Ciber-Escuelas Pilares, 180 millones de pesos, Ponte Pila Deporte Comunitario, 162 millones de pesos de Promotores Culturales, 48 millones de pesos organizaciones de Eventos Cívicos, 106 millones de pesos de Beca Pilares,

’En COPARMEX CDMX creemos que el Gobierno Federal y Local deben abrir los ojos ante esta realidad y procesar por lo menos estos apoyos por el bien de la actividad económica de la Ciudad, que en la salud y lo económico se encuentra en estado de emergencia’, dijo Armando Zuñiga Salinas.

COPARMEX CDMX seguirá procurando salvaguardar la salud de los capitalinos, al mismo tiempo que continuaremos proponiendo diversas acciones para provocar la ayuda mutua entre empresarios e intentar mantener la actividad económica de la Ciudad.