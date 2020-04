Amagan comerciantes de Naucalpan centro ir a la resistencia civil y a la defensa jurídica por ’desalojo ilegitimo’

Comerciantes de vía pública de Naucalpan centro, amagaron con enfrentar a las fuerzas del orden y recuperar las calles de este primer cuadro del lugar.



En redes sociales, los vendedores callejeros llamaron a más ambulantes a defender ’su espacio público o área de trabajo’, la cual fue ocupada por la policía estatal y municipal, tras operativo de desalojo



En la madrugada de este miércoles, el gobierno de Naucalpan realizó un operativo de retiro de puestos semifijos en la Cabecera Municipal, a fin de evitar la concentración de personas y garantizar el distanciamiento social, como medida para detener la propagación de Covid-19.



Por el momento, líderes de ambulantes de la zona y agremiados a las distintas organizaciones de comerciantes, mantenían una concentración sobre avenida Universidad y esquina Morelos.



Lo anterior, con el propósito de definir la ruta a seguir la cual trascendió sería por la vía jurídica y la resistencia civil en la que podrían instrumentar acciones como la toma de importantes arterias viales.



Belem Herrera, líder de la organización de Comerciantes y Trabajadores Unidos por un México Mejor (COTRAUNME), señaló que las acciones de desalojo de puestos fijos y semifijos fue todo un exceso de las fuerzas públicas.



Reprochó que en esos actos, tampoco existió de manera formal notificación alguna de abandonar el área ni antes y en todas las Fases de la Jornada Nacional de Sana Distancia o de cuarentena.



Enfatizó además que no tienen un canal de comunicación e interlocución confiable entre autoridad y comerciantes de vía pública a propósito de lograr el diálogo y alcanzar los acuerdos.



Sin embargo, admitió en entrevista telefónica que en lo que corresponde a su colectivo, consensuaron desde el pasado fin de semana, el retiro de alrededor de 100 comerciantes de manera voluntaria.



Asimismo dijo, y ante el estado de emergencia sanitaria que día a día alcanza un número mayor de personas contagiadas, abandonar la zona, a la vez de que diversos giros no son básicos o esenciales.



’Eso no quiere decir que después que pase la fase III y regresemos a las actividades normales a partir del 1° de julio, dejemos la lucha social en defensa de comerciantes de vía pública o en el momento que se requiera en solidaridad con las causas del gremio, sin exponer a la gente’, apuntó.



Puntualizó que si en los momentos de concertación que se tienen que dar en éstos o en otros días, y si no hay respuesta a la legítima demanda del sector, obviamente, irán a la movilización de detallistas.



Por su parte, José Orta Téllez, líder de la Asociación Mexicana de Comerciantes manifestó que aún y cuando el asunto tiene diversas variantes tanto de salud, como económicas y sociales, lo importante será el llegar a los mejores acuerdos en esta Fase III y posterior a ella.



Subrayó el propósito de llevar a cabo una reorganización de comerciantes de vía pública en el primer cuadro del municipio y también, el buscar los mecanismos de apoyo a los ’compañeros afectados’.



Orta, puso énfasis en el poder explorar una opción de trabajo en estos días con todas las medidas sanitarias de protección, debido a que son muchas familias que dependen de esta actividad.



Comentó que es importante atender la contingencia, pero igual al ambulante en sus diversas modalidades para que la situación no alcance un estallido social por falta de dinero.